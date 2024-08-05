Идеально на лето и осень. Какие брюки скроют лишнее и визуально удлинят ножки

Уже скоро заканчивается лето, но жара не спешит отступать. Более того, в сентябре еще не удастся сразу "перепрыгнуть" в теплую одежду, все еще будут актуальными легкие и удобные варианты.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие штаны идеально подойдут на лето и начало осени, а также сделают вас зрительно стройнее.
Как оказалось, главным трендом этого сезона стали белые и легкие ткани. Впрочем, вариантов брюк множество, вы точно сможете выбрать что-то для себя.
Отличный вариант для работы и прогулок - белые брюки костюмного кроя. Главное, чтобы они не были слишком узкими.
Стильные брюки на жару (фото: instagram.com/spidnytsya_ru)
Еще один замечательный вариант - льняные палаццо. Они удачно могут скрыть лишнее, но при этом в них вам не будет жарко.
Модные брюки на лето (скриншот)
Кроме этого, вы можете выбрать стильные джинсы-бананы. Этот вариант отлично подчеркнет талию, а еще удлинит ножки.
Модные джинсы на лето (фото: instagram.com/your.look.store)
Учитывайте не только фасон и ткань, но и то, какая у вас фигура. В зависимости от этого вы можете подобрать очень удобный вариант.
К слову, ранее стилист назвала 7 универсальных советов, которые сделают ваши образы еще лучше.
Кроме этого, недавно мы собрали 5 идей трендового маникюра на короткие ногти.
Во время написания были использованы источники: Gazeta.pl, Vogue.