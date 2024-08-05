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Идеально на лето и осень. Какие брюки скроют лишнее и визуально удлинят ножки

Брюки на лето и осень (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро заканчивается лето, но жара не спешит отступать. Более того, в сентябре еще не удастся сразу "перепрыгнуть" в теплую одежду, все еще будут актуальными легкие и удобные варианты.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие штаны идеально подойдут на лето и начало осени, а также сделают вас зрительно стройнее.

Модные брюки для женщин

Как оказалось, главным трендом этого сезона стали белые и легкие ткани. Впрочем, вариантов брюк множество, вы точно сможете выбрать что-то для себя.

Костюмные штаны

Отличный вариант для работы и прогулок - белые брюки костюмного кроя. Главное, чтобы они не были слишком узкими.

Стильные брюки на жару (фото: instagram.com/spidnytsya_ru)

Белые палаццо

Еще один замечательный вариант - льняные палаццо. Они удачно могут скрыть лишнее, но при этом в них вам не будет жарко.

Модные брюки на лето (скриншот)

Джинсы-бананы

Кроме этого, вы можете выбрать стильные джинсы-бананы. Этот вариант отлично подчеркнет талию, а еще удлинит ножки.

Модные джинсы на лето (фото: instagram.com/your.look.store)

Как подобрать брюки по типу фигуры

Учитывайте не только фасон и ткань, но и то, какая у вас фигура. В зависимости от этого вы можете подобрать очень удобный вариант.

Если ваша фигура:

  • песочные часы - выбирайте брюки с высокой талией, или прямые и немного зауженные
  • груша -  выбирайте варианты с широкими штанинами или расклешенными моделями, чтобы сбалансировать пропорции
  • яблоко - присмотритесь к вариантам с высокой посадкой и эластичным поясом, также подойдут модели с широкими штанинами
  • прямоугольник - вам подойдут брюки с деталями, такими как карманы или пояс
  • перевернутый треугольник - вам идеально подойдут широкие брюки или модели с клешем.

К слову, ранее стилист назвала 7 универсальных советов, которые сделают ваши образы еще лучше.

Кроме этого, недавно мы собрали 5 идей трендового маникюра на короткие ногти.

Во время написания были использованы источники: Gazeta.pl, Vogue.

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