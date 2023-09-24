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Ідеальний варіант для вихідного! У Києві відкрили неймовірну квіткову виставку: яскраві фото

"Магічний сад" з'явився на Співочому полі (фото: пресслужба)
Автор: Юлія Гаюк

На Співочому полі в Києві відкрили масштабну виставку з неймовірними квітковими інсталяціями. Якщо ви сумніваєтеся, як провести вихідний день, ця локація точно не залишить вас байдужими!

РБК-Україна (проєкт Styler) поспілкувалося з організаторами виставки та розповідає все, що відомо про яскраве дійство в центрі Києва.

З 22 вересня на Співочому полі розпочали проєкт "Магічний сад" із казковими героями та масштабними квітковими інсталяціями, від яких ваша малеча буде в справжньому захваті.

Тут ви зможете насолодитися природою, відчути себе частиною історії та якісно провести час зі своїми рідними.

На Співочому полі представлено 35 об'ємних 3D фігур і висаджено понад 10 000 хризантем. Кожна фігура - це герой легенди про міфічних створінь, що оберігають Землю.

Інсталяції з квітів на Співочому полі (фото: пресслужба)

На вході гостей парку зустрічає головний герой "Магічного саду", голос якому подарував Народний артист України, український актор театру та кіно Богдан Бенюк. 

Окрім масштабних квіткових композицій та яскравих фотозон у парку передбачені аніматори для дітей, костюмований персонал, а також програма вихідного дня та зони відпочинку для дорослих.

Квитки, адреса та графік роботи

Придбати квитки можна на офіційному сайті чи в касі парку "Співоче поле". Вартість дорослого квитка становить 200 гривень, дитячого - 100 гривень.

Для представників ЗСУ та інвалідів I-II категорії безкоштовний. Вхід для пенсіонерів безкоштовний у понеділок та вівторок

Розташований "Магічний сад" за вулицею Лаврською, 31. Тому не втрачайте можливість провести останнє осіннє сонце з користю!

Раніше ми розповідали про те, що в Києві може з'явитися новий спортивний парк.

А ще писали про те, що екологи знайшли найбільш рідкісну рослину Києва на Трухановому острові.

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Київ