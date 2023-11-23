Ідеальний варіант для сніданку, обіду і навіть вечері. Як приготувати млинцеві трикутнички із начинкою
Млинцеві трикутнички - це ідеальний варіант для господинь, які уже втомилися вигадувати, якими стравами дивувати своїх близьких. Окрім того, що такі млинці дуже смачні та соковиті, вони ще й насичено-зеленого кольору, а це точно сподобається дітям.
Рецептом страви ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію кулінарного блогера Anny Cooking в Instagram.
Млинці зі шпинату із соковитою начинкою
"Готуємо дуже смачні млинцеві трикутнички із куркою, грибами і тягучим сиром всередині. Ці млинці з соковитою начинкою до сніданку, обіду, навіть вечері - просто ідеально. Це дуже смачно", - каже кулінар.
Інгредієнти на 10-12 млинців:
- 2 яйця
- 400 мл молока
- 4 ст л борошна з гіркою
- 3 ст л олії
- 1/3 ч л солі,
- 1 ч л цукру
- 1/3 ч л сухого часнику
- 30 г свіжого шпинату або 40 г замороженого
Начинка:
- сир
- варене куряче філе
- цибуля
- гриби
Як приготувати
У чаші блендера з'єднайте борошно, молоко, яйця, сіль, олію, цукор, сухий часник, свіжий або заморожений шпинат. Збийте тісто до однорідності і посмажте млинці.
Для начинки обсмажте цибулю, додайте гриби і доведіть до готовності. Тоді в мисці з'єднайте із подрібненим відвареним курячим філе та натертим сиром. Все добре перемішайте.
Потім млинці розріжте навпіл, наповніть їх начинкою та загорніть у вигляді трикутничків так, як на відео. Щоб начинка стала соковитою, нагрійте ці млинці з обох сторін на грилю.
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