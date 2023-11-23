Ідеальний варіант для сніданку, обіду і навіть вечері. Як приготувати млинцеві трикутнички із начинкою

Млинцеві трикутнички - це ідеальний варіант для господинь, які уже втомилися вигадувати, якими стравами дивувати своїх близьких. Окрім того, що такі млинці дуже смачні та соковиті, вони ще й насичено-зеленого кольору, а це точно сподобається дітям.

Млинці зі шпинату із соковитою начинкою

"Готуємо дуже смачні млинцеві трикутнички із куркою, грибами і тягучим сиром всередині. Ці млинці з соковитою начинкою до сніданку, обіду, навіть вечері - просто ідеально. Це дуже смачно", - каже кулінар.

Інгредієнти на 10-12 млинців:

2 яйця

400 мл молока

4 ст л борошна з гіркою

3 ст л олії

1/3 ч л солі,

1 ч л цукру

1/3 ч л сухого часнику

30 г свіжого шпинату або 40 г замороженого

Начинка:

сир

варене куряче філе

цибуля

гриби

Як приготувати

У чаші блендера з'єднайте борошно, молоко, яйця, сіль, олію, цукор, сухий часник, свіжий або заморожений шпинат. Збийте тісто до однорідності і посмажте млинці.

Для начинки обсмажте цибулю, додайте гриби і доведіть до готовності. Тоді в мисці з'єднайте із подрібненим відвареним курячим філе та натертим сиром. Все добре перемішайте.

Потім млинці розріжте навпіл, наповніть їх начинкою та загорніть у вигляді трикутничків так, як на відео. Щоб начинка стала соковитою, нагрійте ці млинці з обох сторін на грилю.