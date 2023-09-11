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Ідеальний варіант для швидкого обіду! Як смачно запекти рибу з овочами

Понеділок 11 вересня 2023 07:16
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Ідеальний варіант для швидкого обіду! Як смачно запекти рибу з овочами Як запекти рибу з овочами (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Styler

Риба з овочами стане чудовим варіантом для швидкого обіду, оскільки її потрібно запікати лише пів години. Ще однією вагомою перевагою є те, що за цим рецептом можна готувати будь-яку рибу - і скумбрію, і дорадо, і коропа. А запечені овочі ідеально замінять гарнір.

Дуже простим рецептом поділилась кулінарний блогер Anny Cooking в Instagram.

Запечена риба з овочами

"Запечена соковита риба з овочами - це ідеальна швидка вечеря або дуже смачний обід", - каже кулінар.

Інгредієнти на 1-2 порції:

  • 1 риба (можна брати будь-яку)
  • сіль, перець, куркума, хмелі-сунелі, олія, лимон, розмарин
  • болгарський перець*
  • кабачок
  • баклажан
  • картопля
  • гриби
  • морква
  • олія
  • італійські трави

* кількість овочів можна брати на власний розсуд, відштовхуючись від того, наскільки велика риба.

Як приготувати

Очищену рибу просушіть паперовими рушниками, зробіть надрізи, посоліть і поперчіть зі всіх боків, посипте куркумою і хмелі-сунелі. Тоді масажними рухами втріть усі спеції у рибу. Збризніть олією і залиште на 30 хв.

Наріжте картоплю і моркву, відваріть у киплячій воді протягом 5 хв. Зʼєднайте нарізані перець, баклажан, кабачок, гриби, відварені картоплю і моркву, додайте 2-3 ст. л. олії, сіль, італійські трави, перемішайте і викладіть на деко, посередині викладіть рибу. Запікайте при 200 градусах 30 хвилин.

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