Ідеальний варіант для швидкого обіду! Як смачно запекти рибу з овочами

Риба з овочами стане чудовим варіантом для швидкого обіду, оскільки її потрібно запікати лише пів години. Ще однією вагомою перевагою є те, що за цим рецептом можна готувати будь-яку рибу - і скумбрію, і дорадо, і коропа. А запечені овочі ідеально замінять гарнір.

Дуже простим рецептом поділилась кулінарний блогер Anny Cooking в Instagram.

Запечена риба з овочами

"Запечена соковита риба з овочами - це ідеальна швидка вечеря або дуже смачний обід", - каже кулінар.

Інгредієнти на 1-2 порції:

1 риба (можна брати будь-яку)

сіль, перець, куркума, хмелі-сунелі, олія, лимон, розмарин

болгарський перець*

кабачок

баклажан

картопля

гриби

морква

олія

італійські трави

* кількість овочів можна брати на власний розсуд, відштовхуючись від того, наскільки велика риба.

Як приготувати

Очищену рибу просушіть паперовими рушниками, зробіть надрізи, посоліть і поперчіть зі всіх боків, посипте куркумою і хмелі-сунелі. Тоді масажними рухами втріть усі спеції у рибу. Збризніть олією і залиште на 30 хв.

Наріжте картоплю і моркву, відваріть у киплячій воді протягом 5 хв. Зʼєднайте нарізані перець, баклажан, кабачок, гриби, відварені картоплю і моркву, додайте 2-3 ст. л. олії, сіль, італійські трави, перемішайте і викладіть на деко, посередині викладіть рибу. Запікайте при 200 градусах 30 хвилин.