Идеальный вариант для быстрого обеда! Как вкусно запечь рыбу с овощами
Рыба с овощами станет отличным вариантом для быстрого обеда, поскольку ее нужно запекать всего лиш пол часа. Еще одним весомым преимуществом является то, что по этому рецепту можно готовить любую рыбу - и скумбрию, и дорадо, и карпа. А запеченные овощи идеально заменят гарнир.
Очень простым рецептом поделилась кулинарный блогер Anny Cooking в Instagram.
Запеченная рыба с овощами
"Запеченная сочная рыба с овощами - это идеальный скорый ужин или очень вкусный обед", - говорит кулинар.
Ингредиенты на 1-2 порции:
- 1 рыба (можно брать любую)
- соль, перец, куркума, хмели-сунели, растительное масло, лимон, розмарин
- болгарский перец*
- кабачок
- баклажан
- картофель
- грибы
- морковь
- растительное масло
- итальянские травы
* количество овощей можно брать по своему усмотрению, отталкиваясь от того, насколько крупная рыба.
Как приготовить
Очищенную рыбу просушите бумажными полотенцами, сделайте надрезы, посолите и поперчите со всех сторон, посыпьте куркумой и хмели-сунели. Тогда массирующими движениями вотрите все специи в рыбу. Сбрызните растительным маслом и оставьте на 30 мин.
Нарежьте картофель и морковь, отварите в кипящей воде в течение 5 минут. Соедините нарезанный перец, баклажан, кабачок, грибы, отварные картофель и морковь, добавьте 2-3 ст. л. растительного масла, соль, итальянские травы, перемешайте и выложите на противень, посередине выложите рыбу. Запекайте при 200 градусах 30 минут.
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