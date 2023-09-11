Идеальный вариант для быстрого обеда! Как вкусно запечь рыбу с овощами

Рыба с овощами станет отличным вариантом для быстрого обеда, поскольку ее нужно запекать всего лиш пол часа. Еще одним весомым преимуществом является то, что по этому рецепту можно готовить любую рыбу - и скумбрию, и дорадо, и карпа. А запеченные овощи идеально заменят гарнир.

Очень простым рецептом поделилась кулинарный блогер Anny Cooking в Instagram.

Запеченная рыба с овощами

"Запеченная сочная рыба с овощами - это идеальный скорый ужин или очень вкусный обед", - говорит кулинар.

Ингредиенты на 1-2 порции:

1 рыба (можно брать любую)

соль, перец, куркума, хмели-сунели, растительное масло, лимон, розмарин

болгарский перец*

кабачок

баклажан

картофель

грибы

морковь

растительное масло

итальянские травы

* количество овощей можно брать по своему усмотрению, отталкиваясь от того, насколько крупная рыба.

Как приготовить

Очищенную рыбу просушите бумажными полотенцами, сделайте надрезы, посолите и поперчите со всех сторон, посыпьте куркумой и хмели-сунели. Тогда массирующими движениями вотрите все специи в рыбу. Сбрызните растительным маслом и оставьте на 30 мин.

Нарежьте картофель и морковь, отварите в кипящей воде в течение 5 минут. Соедините нарезанный перец, баклажан, кабачок, грибы, отварные картофель и морковь, добавьте 2-3 ст. л. растительного масла, соль, итальянские травы, перемешайте и выложите на противень, посередине выложите рыбу. Запекайте при 200 градусах 30 минут.