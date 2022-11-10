Ідеальний кускус: як приготувати смачну та корисну кашу правильно

Кускус може допомогти в тому випадку, якщо потрібно швидко зробити гарнір до м'ясної або рибної страви. Ця крупа вариться дуже швидко, вона неймовірно корисна та приємна на смак. Але у приготуванні цієї каші є свої нюанси.

Як правильно зварити кускус, щоб він був розсипчастим та смачним, розповів відомий кулінар Євген Клопотенко.

За словами фахівця, при варінні кускуса основне - щоб крупа вийшла розсипчастою і крупинки не склеювалися між собою. Є кілька секретів, як зробити цю кашу ідеальною.

Найчастіше в супермаркетах продається дрібний кускус, що вариться не більше 5 хвилин. Є ще один вид – птитім, ізраїльський. Він відрізняється за розміром і його потрібно варити довше - 10-15 хвилин.

Як приготувати ідеальний кускус

Розраховуйте порцію кускуса так, щоб вистачило на один прийом їжі. Ця крупа дуже швидко готується і немає сенсу робити її багато. І при повторному розігріванні крупинки зліпляться, і розсипчастої каші вже не вийде.

Кускус потрібно запарити окропом у співвідношення 1:1, у каструлі чи будь-якій ємності з кришкою. Трохи більше або менше води – каша буде або дуже рідкою, або сирою та хрумтіти на зубах.

Після того, як заллєте кускус окропом, посоліть і поперчіть на свій смак, перемішайте вилкою і накрийте кришкою на 5-7 хвилин. Додавати спеції можна і після запарювання.

Не залишайте кускус запарюватися надовго. Крупинки можуть злипнутись і каша не буде розсипчастою.

Для запарювання використовуйте окріп, овочевий, м'ясний бульйон чи молоко. Щоб крупа швидко запарилася, рідина має бути розігріта до 98 градусів. Запарити кускус можна навіть у термосі.

Як приготувати кускус у мультиварці

Якщо ви хочете приготувати кускус в мультиварці, накип'ятіть рідину прямо в чаші. Після цього всипте крупу, перемішайте, посоліть, вимикайте мультиварку та закрийте кришку. За 5 хвилин каша буде готова.

Що додати до кускусу для насиченого смаку

У процесі запарювання кускуса або після влийте трошки оливкової олії - воно зробить смак більш насиченим.

Можна урізноманітнити смак прянощами. Сушені додайте відразу при приготуванні, щоб отримати насичений смак та аромат. А свіжі – вже після приготування.

До кускуса підійдуть в'ялені томати, часник, базилік, трохи м'яти, орегано. А замість солі можна використати трохи соєвого соусу.