Идеальный кускус: как приготовить вкусную и полезную кашу правильно
Кускус может выручить в том случае, если нужно быстро сделать гарнир к мясному или рыбному блюду. Эта крупа варится очень быстро, она невероятно полезна и приятная на вкус. Но в приготовлении этой каши есть свои нюансы.
Как правильно сварить кускус, чтобы он был рассыпчатым и вкусным, рассказал известный кулинар Евгений Клопотенко.
По словам специалиста, при варке кускуса основное - чтобы крупа вышла рассыпчатой и крупинки не склеивались между собой. Есть несколько секретов, как сделать эту кашу идеальной.
Чаще всего в супермаркетах продается мелкий кускус, который варится не более 5 минут. Есть еще один вид - птитим, израильский. Он отличается по размеру и его варить нужно дольше - 10-15 минут.
Как приготовить идеальный кускус
Рассчитывайте порцию кускуса так, чтобы хватило на один прием пищи. Это крупа очень быстро готовится и нет смысла ее делать много. И при повторном разогревании крупинки слепятся, и рассыпчатой каши уже не получится.
Кускус нужно запарить кипятком в соотношение 1:1, в кастрюле или любой емкости с крышкой. Немного больше или меньше воды - каша будет либо очень жидкой, либо сырой и хрустеть на зубах.
После того как зальете кускус кипятком, посолите и поперчите на свой вкус, перемешайте вилкой и накройте крышкой на 5-7 минут. Добавлять специи можно и после запаривания.
Не оставляйте кускус запариваться надолго. Крупинки могут слипнуться и каша не будет рассыпчатой.
Для запаривания используйте кипяток, овощной, мясной бульон или молоко. Чтобы крупа быстро запарилась, жидкость должна быть разогрета до 98 градусов. Запарить кускус можно даже в термосе.
Как приготовить кускус в мультиварке
Если вы хотите приготовить кускус в мультиварке, то накипятите жидкость прямо в чаше. После этого всыпьте крупу, перемешайте, посолите, выключайте мультиварку и закройте крышку. Через 5 минут каша будет готова.
Что добавить в кускус для насыщенного вкуса
В процессе запаривания кускуса или после влейте немножко оливкового масла - оно сделает вкус более насыщенным.
Можно разнообразить вкус пряностями. Сушеные добавьте сразу при приготовлении, чтобы получить насыщенный вкус и аромат. А свежие - уже после приготовления.
К кускусу подойдут вяленые томаты, чеснок, базилик, немного мяты, орегано. А вместо соли можно использовать немного соевого соуса.
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