Ідеальний баланс ціни та якості. Топ-8 смартфонів середнього класу у 2024 році

У світі смартфонів знайти пристрій, який поєднує в собі високу якість та доступну ціну, стає дедалі складніше. Однак у 2024 році на ринку з'явилися кілька моделей середнього класу, які чудово справляються із цим завданням.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт новин та оглядів Trusted Reviews , який спеціалізується на смартфонах, ноутбуках та інших гаджетах.

Google Pixel 8a

Google Pixel 8a - це смартфон середнього класу, що має багато характеристик більш дорогої моделі Pixel 8. Він оснащений дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, більш округлим дизайном у порівнянні з попередніми телефонами серії A і матовим покриттям, як у Pixel 8 Pro.

Pixel 8a робить чудові знімки завдяки 64-мегапіксельній камері та пропонує просунуті інструменти для редагування з використанням штучного інтелекту. Він використовує той же чіп Tensor G3, що і Pixel 8 та Pixel 8 Pro, який демонструє хорошу продуктивність за свою ціну.

На жаль час автономної роботи залишається середнім, а зарядка повільна. Тим не менш, Pixel 8a є гарним вибором в цілому завдяки своїй камері, програмному забезпеченню, ціні та тривалій програмній підтримці. Ціна такого смартфона становить 570 доларів (23 050 гривень).

Google Pixel 8a (фото: Trusted Reviews)

Nothing Phone (2)

Nothing Phone (2) - це смартфон середнього цінового діапазону з унікальним прозорим дизайном і підсвічуванням, що налаштовується на задній панелі. Він має потужні характеристики, включаючи процесор Snapdragon 8 Gen 1, ємний акумулятор зі швидкою зарядкою та подвійну камеру 50 Мп.

Крім того, телефон працює на базі фірмової оболонки Nothing OS 2.0 із відмінним візуальним стилем. Загалом Nothing Phone (2) пропонує видатний дизайн, високу продуктивність і унікальний програмний досвід за конкурентоспроможною ціною в середньому сегменті. Ціна такого смартфона становить 630 доларів (25 520 гривень).

Nothing Phone (2) (фото: Trusted Reviews)

Poco F6 Pro

Poco F6 Pro - ігровий смартфон середнього цінового діапазону з потужними характеристиками за привабливою ціною 632 доларів (25 610 гривень). Він оснащений флагманським процесором Snapdragon 8 Gen 2, 12GB-16GB оперативної пам'яті та сховищем до 1 ТБ, що дозволяє без проблем запускати навіть найвибагливіші ігри на високих налаштуваннях.

Крім цього, телефон може похвалитися преміальним дизайном, високоякісним дисплеєм та гідним часом автономної роботи. Хоча порівняно з дорожчими моделями він позбавлений деяких функцій, таких як водозахист та тривала програмна підтримка, Poco F6 Pro залишається привабливим варіантом для економних геймерів.

Poco F6 Pro (фото: Trusted Reviews)

iPhone 14

Для шанувальників Apple, обмежених середнім бюджетом у 699 доларів (28 320 гривень), iPhone 14 стане чудовим вибором. Він оснащений високоякісним 6,1-дюймовим дисплеєм, що ідеально підходить для перегляду відео, з підтримкою Dolby Atmos. Подвійна 12-мегапіксельна камера підходить для більшості ситуацій та пропонує чудові можливості відеозйомки.

Хоча процесор Apple A15 Bionic не є абсолютним лідером у продуктивності, він забезпечує плавну роботу для повсякденних завдань та ігор. Крім того, iPhone 14 підтримує бездротову зарядку, має захист від води та випускається у стильних кольорах.

iPhone 14 (фото: Trusted Reviews)

Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A55 5G - це доступна альтернатива флагману Samsung Galaxy S24, вартістю 555 доларів (22 500 гривень). Він володіє преміальним дизайном зі скла та металу, великим 6,6-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою 120 Гц, гідною 50-мегапіксельною основною камерою та ємною батареєю 5 000 мА/год.

Однак, порівняно з конкурентами у своєму ціновому діапазоні, цей смартфон поступається у продуктивності, що робить його не найкращим вибором для мобільних геймерів.

Samsung Galaxy A55 5G (фото: Trusted Reviews)

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Pro - це смартфон середнього цінового діапазону з преміальним дизайном, великим та яскравим 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм з частотою 144 Гц, гідною системою камер з виділеним телеоб'єктивом та неймовірно швидкою зарядкою 125 Вт, причому зарядний пристрій йде у комплекті.

Однак у телефоні встановлений процесор Snapdragon 7 Gen 3 середнього рівня, який може не підійти для мобільних геймерів. Ціна такого смартфона становить 600 доларів (24 310 гривень).

Motorola Edge 50 Pro (фото: Trusted Reviews)

OnePlus 12R

OnePlus 12R - це смартфон середнього цінового діапазону, який має деякі висококласні характеристики. Він оснащений великим 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц та технологією LTPO 4.0, що забезпечує плавну та енергоефективну роботу. Завдяки ємному акумулятору 5 500 мА/год та ефективному дисплею, цей телефон може похвалитися найкращим часом автономної роботи серед інших подібних до нього.

Крім того, він підтримує неймовірно швидке заряджання SuperVOOC потужністю 100 Вт. З точки зору продуктивності, OnePlus 12R оснащений потужним флагманським чіпом Snapdragon 8 Gen 2 2023, що робить його відмінним вибором для повсякденних завдань і навіть деяких ігор.

Основна камера на 50 Мп знімає гідно, проте інші камери менш вражаючі, а також телефону не вистачає бездротової зарядки. Ціна такого смартфона становить 820 доларів (33 220 гривень).

OnePlus 12R (фото: Trusted Reviews)

Honor 200 Pro

Honor 200 Pro - висококласний смартфон вартістю 885 доларів (35 860 гривень), що виділяється своєю якістю дисплея. Він оснащений великим 6,8-дюймовим вигнутим OLED-екраном з високою роздільною здатністю, неймовірною яскравістю та плавним регулюванням ШІМ-мерехтіння на частоті 3840 Гц.

Також телефон може похвалитися потужною системою камер із 50-мегапіксельним основним сенсором та унікальним 50-мегапіксельним телеоб'єктивом для портретних знімків, розробленим спільно зі студією Studio Harcourt.

Завдяки процесору Snapdragon 8S Gen 3 та ємній батареї з функцією швидкої зарядки, Honor 200 Pro демонструє топову продуктивність та тривалий час автономної роботи.

Однак, для користувачів, які звикли до стандартного Android-інтерфейсу, оболонка Honor MagicOS 8.0 з високим ступенем кастомізації може виявитися незвичною.

Honor 200 Pro (фото: Trusted Reviews)