Идеальный баланс цены и качества. Топ-8 смартфонов среднего класса в 2024 году

В мире смартфонов найти устройство, которое сочетает в себе высокое качество и доступную цену, становится все сложнее. Однако в 2024 году на рынке появились несколько моделей среднего класса, которые прекрасно справляются с этой задачей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей и обзоров Trusted Reviews , который специализируется на смартфонах, ноутбуках и прочих гаджетах.

Google Pixel 8a

Google Pixel 8a - это смартфон среднего класса, обладающий многими характеристиками более дорогой модели Pixel 8. Он оснащен дисплеем с частотой обновления 120 Гц, более округлым дизайном по сравнению с предыдущими телефонами серии A и матовым покрытием, как у Pixel 8 Pro.

Pixel 8a делает отличные снимки благодаря 64-мегапиксельной камере и предлагает продвинутые инструменты для редактирования с использованием искусственного интеллекта. Он использует тот же чип Tensor G3, что и Pixel 8 и Pixel 8 Pro, который демонстрирует хорошую производительность за свою цену.

К сожалению, время автономной работы остается средним, а зарядка медленная. Тем не менее, Pixel 8a является хорошим выбором в целом благодаря своей камере, программному обеспечению, цене и длительной программной поддержке. Цена такого смартфона состовляет 570 долларов (23 050 гривен).

Google Pixel 8a (фото: Trusted Reviews)

Nothing Phone (2)

Nothing Phone (2) - это смартфон среднего ценового диапазона с уникальным прозрачным дизайном и настраиваемой подсветкой на задней панели. Он обладает мощными характеристиками, включая процессор Snapdragon 8 Gen 1, емкий аккумулятор с быстрой зарядкой и двойную камеру 50 Мп.

Кроме того, телефон работает на базе фирменной оболочки Nothing OS 2.0 с отличительным визуальным стилем. В целом, Nothing Phone (2) предлагает выдающийся дизайн, высокую производительность и уникальный программный опыт по конкурентоспособной цене в среднем сегменте. Цена такого смартфона состовляет 630 долларов (25 520 гривен).

Nothing Phone (2) (фото: Trusted Reviews)

Poco F6 Pro

Poco F6 Pro - игровой смартфон среднего ценового диапазона с мощными характеристиками по привлекательной цене в 632 долларов (25 610 гривен). Он оснащен флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 2, 12GB-16GB оперативной памяти и хранилищем до 1 ТБ, что позволяет без проблем запускать даже самые требовательные игры на высоких настройках.

Помимо этого, телефон может похвастаться премиальным дизайном, высококачественным дисплеем и достойным временем автономной работы. Хотя по сравнению с более дорогими моделями он лишен некоторых функций, таких как водозащита и продолжительная программная поддержка, Poco F6 Pro остается заманчивым вариантом для экономных геймеров.

Poco F6 Pro (фото: Trusted Reviews)

iPhone 14

Для поклонников Apple, ограниченных средним бюджетом в 699 долларов (28 320 гривен), iPhone 14 станет отличным выбором. Он оснащен высококачественным 6,1-дюймовым дисплеем, идеально подходящим для просмотра видео, с поддержкой Dolby Atmos. Двойная 12-мегапиксельная камера подходит для большинства ситуаций и предлагает превосходные возможности видеосъемки.

Хотя процессор Apple A15 Bionic не является абсолютным лидером по производительности, он обеспечивает плавную работу для повседневных задач и игр. Кроме того, iPhone 14 поддерживает беспроводную зарядку, имеет защиту от воды и выпускается в стильных цветах.

iPhone 14 (фото: Trusted Reviews)

Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A55 5G - это доступная альтернатива флагману Samsung Galaxy S24, стоимостью 555 долларов (22 500 гривен). Он обладает премиальным дизайном из стекла и металла, большим 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, достойной 50-мегапиксельной основной камерой и емкой батареей 5000 мА/ч.

Однако, по сравнению с конкурентами в своем ценовом диапазоне, этот смартфон уступает в производительности, что делает его не лучшим выбором для мобильных геймеров.

Samsung Galaxy A55 5G (фото: Trusted Reviews)

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Pro - это смартфон среднего ценового диапазона с премиальным дизайном, большим и ярким 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 144 Гц, достойной системой камер с выделенным телеобъективом и невероятно быстрой зарядкой 125 Вт, причем зарядное устройство идет в комплекте.

Однако, в телефоне установлен процессор Snapdragon 7 Gen 3 среднего уровня, который может не подойти для мобильных геймеров. Цена такого смартфона состовляет 600 долларов (24 310 гривен).

Motorola Edge 50 Pro (фото: Trusted Reviews)

OnePlus 12R

OnePlus 12R - это смартфон среднего ценового диапазона, который обладает некоторыми высококлассными характеристиками. Он оснащен большим 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и технологией LTPO 4.0, обеспечивающей плавную и энергоэффективную работу. Благодаря емкому аккумулятору 5 500 мА/ч и эффективному дисплею, этот телефон может похвастаться лучшим временем автономной работы среди других ему подобных.

Кроме того, он поддерживает невероятно быструю зарядку SuperVOOC мощностью 100 Вт. С точки зрения производительности, OnePlus 12R оснащен мощнейшим флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 2 2023 года, что делает его отличным выбором для повседневных задач и даже некоторых игр.

Основная камера на 50 Мп снимает достойно, однако другие камеры менее впечатляющие, а также телефону не хватает беспроводной зарядки. Цена такого смартфона состовляет 820 долларов (33 220 гривен).

OnePlus 12R (фото: Trusted Reviews)

Honor 200 Pro

Honor 200 Pro - высококлассный смартфон стоимостью 885 долларов (35 860 гривен), который выделяется своим качеством дисплея. Он оснащен большим 6,8-дюймовым изогнутым OLED-экраном с высоким разрешением, невероятной яркостью и плавной регулировкой ШИМ-мерцания на частоте 3840 Гц.

Также телефон может похвастаться мощной системой камер с 50-мегапиксельным основным сенсором и уникальным 50-мегапиксельным телеобъективом для портретных снимков, разработанным совместно со студией Studio Harcourt.

Благодаря процессору Snapdragon 8S Gen 3 и емкой батарее с функцией быстрой зарядки, Honor 200 Pro демонстрирует топовую производительность и длительное время автономной работы.

Однако, для пользователей, привыкших к стандартному Android-интерфейсу, оболочка Honor MagicOS 8.0 с высокой степенью кастомизации может оказаться непривычной.

Honor 200 Pro (фото: Trusted Reviews)