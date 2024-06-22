Идеальные сериалы для выходных: 5 веселых ситкомов, которые заставят смеяться до слез

Смешные сериалы способны поднять настроение и отвлечь от рутины. И если вы уже пересмотрели все серии ситкомов "Друзья", "Как я встретил вашу маму" и даже "Американскую семейку", не отчаивайтесь - существует немало крутых альтернатив.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 интересных ситкомов, которые вы могли пропустить, но они заслуживают внимания.

"Фрейзер"

В США этот сериал был популярнее "Друзей", однако в Украине он почему-то не нашел так много поклонников. Однако вам точно стоит его посмотреть, если вы считаете себя фанатом ситкомов. К слову, недавно сериал получил продолжение, однако сначала стоит посмотреть первые 11 сезонов.

"Черноватый"

Современный сериал, в котором вы уже сможете увидеть жизнь уже во времена коронавируса. Ситком расскажет о семье, в которой каждый герой может насмешить, удивить и просто отвлечь от "бытовухи".

"Все ненавидят Криса"

Легендарный сериал создан на основе воспоминаний Криса Рока. Юмор местами жесткий, но история мальчика, который растет в бедной семье, но не унывает и пытается найти себя, вам точно понравится.

"Боб любит Абишолу"

А этот сериал оценят фаны "Майка и Молли". В нем актер перевоплотится в холостяка, который случайно влюбляется. Шутки об отношениях после 30, ирония и актуальный сюжет - ситком заслуживает вашего внимания.

"Моя жена и дети"

Комедийный сериал "нулевых" рассказывает о семейной паре. Муж и жена невероятно любят друг друга, а также стараются подарить двум дочерям и сыну идеальное детство. Однако едва ли воспитание подростков может быть легким.