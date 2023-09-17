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Ідеальні оладки за перевіреним рецептом: скільки і чого потрібно покласти в тісто

Як приготувати пишні оладки (фото: wikipedia.org/Kozubenko)
Автор: Анна Шиканова

Ніжні та повітряні оладки підійдуть для сніданку чи вечері. Цю страву готують протягом багатьох століть і зараз оладки їдять майже у всіх країнах світу за своїми вдосконаленими ідеями. А вперше страву, схожу на оладки, приготували у Стародавній Греції.

Styler РБК-Україна ділиться з читачами власним перевіреним рецептом оладок, які виходять завжди.

Що вам знадобиться:

  • Борошно - 250 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Цукор – 2 ст. ложки
  • Сіль - 1/3 ч. ложки
  • Кефір - 250 мл
  • Розпушувач – 1 ч. ложка
  • Сода - ½ ч. ложки
  • Рослинна олія – 5 ст. ложок

Як приготувати ідеальні оладки

Візьміть велику миску, збийте одне яйце із сіллю та поступово додавайте інгредієнти: цукор, теплий кефір. Добре вимішайте, щоб маса стала однорідною, а цукор повністю розчинився.

Далі додаємо борошно і знову вимішуємо до однорідності. У тісто додаємо розпушувач та соду, ретельно все перемішуємо. Накриваємо готове тісто кришкою або плівкою та залишаємо на 10 хвилин.

Сковороду ставимо на вогонь, додаємо олію і починаємо викладати оладки на сковороду ложкою. Намагайтеся не перемішувати на цьому етапі тісто і дотримуйтесь чіткої пропорції: 1 ложка - 1 оладок.

Обсмажуємо на середньому вогні до появи дрібних бульбашок, потім перевертаємо та обсмажуємо до золотистого кольору. Готові оладки можна викласти на паперову серветку, щоб увібрався зайвий жир.

Подавайте оладки зі сметаною, варенням або сиропом.

 

До речі, ми писали про те, як приготувати заливний пиріг з капустою без духовки.

А ще розповідали рецепт приготування ніжного торта "Капучіно".

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