Ідеальні оладки за перевіреним рецептом: скільки і чого потрібно покласти в тісто

Що вам знадобиться:

Борошно - 250 г

Яйце - 1 шт.

Цукор – 2 ст. ложки

Сіль - 1/3 ч. ложки

Кефір - 250 мл

Розпушувач – 1 ч. ложка

Сода - ½ ч. ложки

Рослинна олія – 5 ст. ложок

Як приготувати ідеальні оладки

Візьміть велику миску, збийте одне яйце із сіллю та поступово додавайте інгредієнти: цукор, теплий кефір. Добре вимішайте, щоб маса стала однорідною, а цукор повністю розчинився.

Далі додаємо борошно і знову вимішуємо до однорідності. У тісто додаємо розпушувач та соду, ретельно все перемішуємо. Накриваємо готове тісто кришкою або плівкою та залишаємо на 10 хвилин.

Сковороду ставимо на вогонь, додаємо олію і починаємо викладати оладки на сковороду ложкою. Намагайтеся не перемішувати на цьому етапі тісто і дотримуйтесь чіткої пропорції: 1 ложка - 1 оладок.

Обсмажуємо на середньому вогні до появи дрібних бульбашок, потім перевертаємо та обсмажуємо до золотистого кольору. Готові оладки можна викласти на паперову серветку, щоб увібрався зайвий жир.

Подавайте оладки зі сметаною, варенням або сиропом.