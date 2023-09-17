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Идеальные оладьи по проверенному рецепту: сколько и чего нужно положить в тесто

Как приготовить пышные оладки (фото: wikipedia.org/Kozubenko)
Автор: Анна Шиканова

Нежные и воздушные оладьи подойдут для завтрака или ужина. Это блюдо готовят на протяжении многих веков и сейчас оладьи едят почти во всех странах мира по своим, усовершенствованным идеям. А впервые блюдо, похожее на оладьи, приготовили в Древней Греции.

Styler РБК-Украина делится с читателями собственным проверенным рецептом оладок, которые получаются всегда.

Что вам понадобится:

  • Мука - 250 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Сахар - 2 ст. ложки
  • Соль - 1/3 ч. ложки
  • Кефир - 250 мл
  • Разрыхлитель - 1 ч. ложка
  • Сода - ½ ч. ложки
  • Растительное масло - 5 ст. ложек

Как приготовить идеальные оладьи

Возьмите большую миску, взбейте одно яйцо с солью и постепенно добавляйте ингредиенты: сахар, теплый кефир. Хорошо вымешайте, чтобы масса стала однородной, а сахар полностью растворился.

Далее добавляем муку и снова вымешиваем до однородности. В тесто добавляем разрыхлитель и соду, тщательно все перемешиваем. Накрываем готовое тесто крышкой или пленкой и оставляем на 10 минут.

Сковороду ставим на огонь, добавляем растительное масло и начинаем выкладывать оладьи на сковороду ложкой. Постарайтесь не перемешивать на этом этапе тесто и придерживайтесь четкой пропорции: 1 ложка - 1 оладий.

Обжариваем на среднем огне до появления мелких пузырьков, потом переворачиваем и обжариваем до золотистого цвета. Готовые оладьи можно выложить на бумажную салфетку, чтобы впитался лишний жир.

Подавайте оладьи со сметаной, вареньем или сиропом.

 

Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить заливной пирог с капустой без духовки.

А еще рассказывали рецепт приготовления нежного торта "Капучино".

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