Ідеальні маринади для будь-якого м'яса: буде м'яким та ніжним

Найважливіше у приготуванні м'яса на шашлику чи гриль – це маринад. Майонез та оцет вже давно не рекомендують використовувати для отримання м'якого та ніжного м'яса, а зі знайомих інгредієнтів залишається лише цибуля.
Які маринади чудово підійдуть для будь-якого виду м'яса – читайте у матеріалі нижче.
На 1 кг м'яса вам потрібно:
Цибулю наріжте півкільцями, додайте сіль і пам'ятайте руками, щоб він пустив сік. Додайте перець, томатний сік, олію і перемішайте. М'ясо наріжте шматками та складіть у маринад. Залишіть у холодильнику мінімум на 12 годин.
До речі, замість томатного соку можна використовувати помідори – їх потрібно пропустити через м'ясорубку чи комбайн.
на 1 кг м'яса
Цибулю наріжте кільцями або півкільцями, пам'ятайте його із сіллю. Додайте мінеральну воду та спеції. Перемішайте. Якщо берете мінеральну воду із солонуватим присмаком – солі дайте трохи менше. М'ясо наріжте шматочками та складіть у маринад. Поставте в холодильник щонайменше на 12 годин.
на 1 кг
Змішайте сіль, спеції та лимонний сік. Наріжте цибулю півкільцями. Поріжте м'ясо і складіть його в маринад. Накрийте миску кришкою і добре струсіть кілька разів. Залишіть на кілька годин у холодильнику.
на 1 кг м'яса
Часник пропустіть через прес, змішайте зі спеціями. Натріть м'ясо отриманою сумішшю та залиште на 2 години маринуватися. Після – можна відразу смажити на решітці або нанизувати на шампури.
на 1 кг м'яса
Пляшку темного пива налийте в глибокий посуд. Додайте кілька зубчиків часнику, пропущених через прес, мелений чорний перець та 1 ч. ложку солі. Ще можна додати лавровий лист. Добре перемішайте. Наріжте м'ясо і складіть у маринад. Тримайте у холодильнику 3-4 години.
До речі, раніше ми розповідали про те, як швидко очистити гриль та шампура.
А ще писали про те, які помилки у приготуванні шашлику роблять його шкідливим.