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Ідеальні маринади для будь-якого м'яса: буде м'яким та ніжним

Найкращі маринади для будь-якого виду м'яса (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Найважливіше у приготуванні м'яса на шашлику чи гриль – це маринад. Майонез та оцет вже давно не рекомендують використовувати для отримання м'якого та ніжного м'яса, а зі знайомих інгредієнтів залишається лише цибуля.

Які маринади чудово підійдуть для будь-якого виду м'яса – читайте у матеріалі нижче.

З томатним соком

На 1 кг м'яса вам потрібно:

  • Томатний сік – 200 мл
  • Цибуля - 2 шт.
  • Сіль - 1 год.
  • Рослинна олія – 1 ст. ложка
  • мелений перець - ½ ч. ложки
  • Інші спеції для м'яса – до свого смаку

Цибулю наріжте півкільцями, додайте сіль і пам'ятайте руками, щоб він пустив сік. Додайте перець, томатний сік, олію і перемішайте. М'ясо наріжте шматками та складіть у маринад. Залишіть у холодильнику мінімум на 12 годин.

До речі, замість томатного соку можна використовувати помідори – їх потрібно пропустити через м'ясорубку чи комбайн.

Мінеральна вода

на 1 кг м'яса

  • Цибуля - 2 шт.
  • Мінеральна вода – 250 мл
  • Сіль – 1 ч. ложка
  • Перець - ½ ч. ложки
  • Спеції для м'яса – до свого смаку

Цибулю наріжте кільцями або півкільцями, пам'ятайте його із сіллю. Додайте мінеральну воду та спеції. Перемішайте. Якщо берете мінеральну воду із солонуватим присмаком – солі дайте трохи менше. М'ясо наріжте шматочками та складіть у маринад. Поставте в холодильник щонайменше на 12 годин.

Маринад для птахів

на 1 кг

  • Сіль грубого помелу – 1 ч. ложка
  • Цибуля - 1 шт.
  • Перець чилі - ½ ч. ложки
  • Паприка – 1 ч. ложка
  • Лимонний сік – 3 ст. ложки

Змішайте сіль, спеції та лимонний сік. Наріжте цибулю півкільцями. Поріжте м'ясо і складіть його в маринад. Накрийте миску кришкою і добре струсіть кілька разів. Залишіть на кілька годин у холодильнику.

Швидкий маринад

на 1 кг м'яса

  • 4-5 зубчиків часнику
  • мелений перець - ½ ч. ложки
  • Сіль великого помелу – 1 ч. ложка
  • Рослинна олія – 2-3 ст. ложки

Часник пропустіть через прес, змішайте зі спеціями. Натріть м'ясо отриманою сумішшю та залиште на 2 години маринуватися. Після – можна відразу смажити на решітці або нанизувати на шампури.

Маринад на пиві

на 1 кг м'яса

Пляшку темного пива налийте в глибокий посуд. Додайте кілька зубчиків часнику, пропущених через прес, мелений чорний перець та 1 ч. ложку солі. Ще можна додати лавровий лист. Добре перемішайте. Наріжте м'ясо і складіть у маринад. Тримайте у холодильнику 3-4 години.

До речі, раніше ми розповідали про те, як швидко очистити гриль та шампура.

А ще писали про те, які помилки у приготуванні шашлику роблять його шкідливим.

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