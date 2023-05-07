Идеальные маринады для любого мяса: будет мягким и нежным

С томатным соком

На 1 кг мяса вам нужно:

Томатный сок - 200 мл

Лук - 2 шт.

Соль - 1 ч. лодка

Растительное масло - 1 ст. ложка

Молотый перец - ½ ч. ложки

Другие специи для мяса - по вкусу

Лук нарежьте полукольцами, добавьте соль и помните руками, чтобы он пустил сок. Добавьте перец, томатный сок, растительное масло и перемешайте. Мясо нарежьте кусками и сложите в маринад. Оставьте в холодильнике минимум на 12 часов.

Кстати, вместо томатного сока можно использовать помидоры - их нужно пропустить через мясорубку или комбайн.

Минеральная вода

На 1 кг мяса

Лук - 2 шт.

Минеральная вода - 250 мл

Соль - 1 ч. ложка

Перец - ½ ч. ложки

Специи для мяса - по вкусу

Лук нарежьте кольцами или полукольцами, помните его с солью. Добавьте минеральную воду и специи. Перемешайте. Если берете минеральную воду с солоноватым привкусом - соли дайте немного меньше. Мясо нарежьте кусочками и сложите в маринад. Поставьте в холодильник минимум на 12 часов.

Маринад для птицы

На 1 кг

Соль грубого помола - 1 ч. ложка

Лук - 1 шт.

Перец чили - ½ ч. ложки

Паприка - 1 ч. ложка

Лимонный сок - 3 ст. ложки

Смешайте соль, специи и лимонный сок. Нарежьте лук полукольцами. Порежьте мясо и сложите его в маринад. Накройте миску крышкой и хорошо встряхните несколько раз. Оставьте на несколько часов в холодильнике.

Быстрый маринад

На 1 кг мяса

4-5 зубчиков чеснока

Молотый перец - ½ ч. ложки

Соль крупного помола - 1 ч. ложка

Растительное масло - 2-3 ст. ложки

Чеснок пропустите через пресс, смешайте со специями. Натрите мясо полученной смесью и оставьте на 2 часа мариноваться. После - можно сразу жарить на решетке или нанизывать на шампуры.

Маринад на пиве

На 1 кг мяса

Бутылку темного пива налейте в глубокую посуду. Добавьте несколько зубчиков чеснока, пропущенных через пресс, молотый черный перец и 1 ч. ложку соли. Еще можно добавить лавровый лист. Хорошо перемешайте. Нарежьте мясо и сложите в маринад. Держите в холодильнике 3-4 часа.