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Идеальные маринады для любого мяса: будет мягким и нежным

Лучшие маринады для любого вида мяса (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Самое важное в приготовлении мяса на шашлыке или гриль - это маринад. Майонез и уксус уже давно не рекомендуют использовать для получения мягкого и нежного мяса, а из знакомых ингредиентов остается только лук.

Какие маринады отлично подойдут для любого вида мяса - читайте в материале ниже.

С томатным соком

На 1 кг мяса вам нужно:

  • Томатный сок - 200 мл
  • Лук - 2 шт.
  • Соль - 1 ч. лодка
  • Растительное масло - 1 ст. ложка
  • Молотый перец - ½ ч. ложки
  • Другие специи для мяса - по вкусу

Лук нарежьте полукольцами, добавьте соль и помните руками, чтобы он пустил сок. Добавьте перец, томатный сок, растительное масло и перемешайте. Мясо нарежьте кусками и сложите в маринад. Оставьте в холодильнике минимум на 12 часов.

Кстати, вместо томатного сока можно использовать помидоры - их нужно пропустить через мясорубку или комбайн.

Минеральная вода

На 1 кг мяса

  • Лук - 2 шт.
  • Минеральная вода - 250 мл
  • Соль - 1 ч. ложка
  • Перец - ½ ч. ложки
  • Специи для мяса - по вкусу

Лук нарежьте кольцами или полукольцами, помните его с солью. Добавьте минеральную воду и специи. Перемешайте. Если берете минеральную воду с солоноватым привкусом - соли дайте немного меньше. Мясо нарежьте кусочками и сложите в маринад. Поставьте в холодильник минимум на 12 часов.

Маринад для птицы

На 1 кг

  • Соль грубого помола - 1 ч. ложка
  • Лук - 1 шт.
  • Перец чили - ½ ч. ложки
  • Паприка - 1 ч. ложка
  • Лимонный сок - 3 ст. ложки

Смешайте соль, специи и лимонный сок. Нарежьте лук полукольцами. Порежьте мясо и сложите его в маринад. Накройте миску крышкой и хорошо встряхните несколько раз. Оставьте на несколько часов в холодильнике.

Быстрый маринад

На 1 кг мяса

  • 4-5 зубчиков чеснока
  • Молотый перец - ½ ч. ложки
  • Соль крупного помола - 1 ч. ложка
  • Растительное масло - 2-3 ст. ложки

Чеснок пропустите через пресс, смешайте со специями. Натрите мясо полученной смесью и оставьте на 2 часа мариноваться. После - можно сразу жарить на решетке или нанизывать на шампуры.

Маринад на пиве

На 1 кг мяса

Бутылку темного пива налейте в глубокую посуду. Добавьте несколько зубчиков чеснока, пропущенных через пресс, молотый черный перец и 1 ч. ложку соли. Еще можно добавить лавровый лист. Хорошо перемешайте. Нарежьте мясо и сложите в маринад. Держите в холодильнике 3-4 часа.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как быстро очистить гриль и шампура.

А еще писали о том, какие ошибки в приготовлении шашлыка делают его вредным.

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