Ідеальне занурення в кримінальний світ. Топ-5 фільмів та серіалів про мафію, які варті уваги

"Хрещений батько"

Якщо ви ще раптом не бачили цю класику, то її неможливо оминути увагою. Епічна сага розповідає про сім'ю Корлеоне, боротьбу за владу і непростий вибір. Стрічка відмінно показує, як кримінал переплітається із життям звичайних людей.

"Обличчя зі шрамом"

У центрі сюжету - історія Тоні Монтани, який є амбітним іммігрантом і готовий підкорити світ злочинності в Маямі. Це відома стрічка про владу та трагічні наслідки, до яких вона призводить.

"Славні хлопці"

Історія заснована на реальних подіях і розповідає про Генрі Гілла, який із підлітка перетворюється на впливового мафіозі. Тут Мартін Скорсезе майстерно розкриває гламур і жорстокість кримінального життя.

"Клан Сопрано"

Цей серіал став легендою. У центрі уваги - Тоні Сопрано, голова мафіозної сім'ї, який веде кримінальний бізнес і водночас намагається вирішити свої психологічні проблеми.

"Ірландець"

Цей фільм також від Мартіна Скорсезе. Він охоплює цілі десятиліття і показує шлях Френка Ширана, найманого вбивці, який стає частиною масштабної мафіозної лінії.