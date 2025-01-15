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Идеальное погружение в криминальный мир. Топ-5 фильмов и сериалов про мафию, которые стоят внимания

Популярные фильмы о криминальном мире, которые следует посмотреть (фото: Кинориум)
Автор: Любовь Блажко

Если вы жаждете небанальных сюжетов и эмоциональных перипетий в кино, возьмите себе на заметку эти ленты. Некоторые из них вы могли уже видеть, однако они не надоедают даже при повторном просмотре.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о фильмах, посвященных криминальному миру.

"Крестный отец"

Если вы еще вдруг не видели эту классику, то ее невозможно обойти вниманием. Эпическая сага рассказывает о семье Корлеоне, борьбе за власть и непростом выборе. Лента отлично показывает, как криминал переплетается с жизнью обычных людей.

 

"Лицо со шрамом"

В центре сюжета - история Тони Монтаны, который является амбициозным иммигрантом и готов покорить мир преступности в Майами. Это известная лента о власти и трагических последствиях, к которым она приводит.

 

"Славные парни"

История основана на реальных событиях и рассказывает о Генри Хилле, который из подростка превращается во влиятельного мафиози. Здесь Мартин Скорсезе мастерски раскрывает гламур и жестокость криминальной жизни.

 

"Клан Сопрано"

Этот сериал стал легендой. В центре внимания - Тони Сопрано, глава мафиозной семьи, который ведет криминальный бизнес и одновременно пытается решить свои психологические проблемы.

 

"Ирландец"

Этот фильм также от Мартина Скорсезе. Он охватывает целые десятилетия и показывает путь Фрэнка Ширана, наемного убийцы, который становится частью масштабной мафиозной линии.

 

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