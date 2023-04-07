Ідеальне та просте олександрійське тісто для пасок: випічка буде фантастичною! (відео)

Інгредієнти

Для приготування олександрійського тіста вам знадобиться:

свіжі дріжджі - 75 грамів

цукор - 500 грамів

яйця - 5 штук

жовтки - 2 штуки

пряжене молоко - 500 мл

розтоплене вершкове масло - 250 грамів

родзинки - 100 грамів

сіль - 0,5 чайної ложки

борошно - 1,5 кілограма

ванілін

коньяк або ром (за бажанням)

цедра апельсина (за бажанням)

Як готувати

Насипте дріжджі у велику миску та повністю розчиніть у молоці. Перемішайте все ложкою. Після цього у вас повинна вийти однорідна маса. Наступним кроком збийте міксером яйця з цукром до пишної білої маси.

До яєць додайте розтоплене вершкове масло та знову все перемішайте. Тепер з'єднайте дріжджову масу із яєчно-вершковою та перемішайте до однорідності. Суміш буде схожа на сметану за консистенцією.

Після цього накрийте посудину харчовою плівкою та залиште на 8-12 годин підходити. Зручно залишати тісто на ніч, а зранку ви зможете продовжити випікання.

Коли тісто підійшло, додайте ванільний цукор, сіль та 500 грамів просіяного борошна, усе перемішайте. Знову додайте стільки ж борошна, сухофрукти.

Вимішувати олександрійське тісто потрібно руками. Щоб воно не липло, висипте на стіл залишки борошна (це приблизно 500 грамів), зверху тісто та вимішуйте до однорідності. Більше борошна бажано не додавати.

Розділіть тісто на кількість форм, змастіть їх олією. Зробіть із тіста кульки. Коли покладете у форму, накрийте рушником і залиште підходити на 1-2 години.

Розігрійте духовку до 180 градусів та відправте паски випікатися на 25-35 хвилин. Готовність обов'язково перевіряйте шпажкою, адже вона залежить від багатьох факторів. Всередині тісто не повинне бути вологим.

Коли паски будуть готовими, прикрашайте їх і дайте трошки постояти. А після цього кличте сім'ю до столу!