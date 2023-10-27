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Ідеальне приготування гречки. Як правильно варити у мікрохвильовці, мультиварці та каструлі

Як правильно зварити гречку в каструлі, мультиварці та мікрохвильовці (ілюстративне фото: Pixabay)
Автор: Павло Колеснік

Гречка - це одна з найкорисніших круп у світі. Вона може бути гарніром або основною стравою. Однак приготування цього продукту може бути викликом для деяких людей.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало поради, які допоможуть легко та правильно зварити цю крупу в мікрохвильовій печі, мультиварці і каструлі.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Kitchen Skip, wikiHow.

Як підготувати гречку

Насипте гречку в посуд, переберіть чорні ядра і рослинне сміття. Промийте крупу під холодною проточною водою. Щоб гречка вийшла ароматною і розсипчастою, підсмажте її на сухій розпеченій сковороді 4-5 хвилин, не забуваючи перемішувати.

Скільки води потрібно

Щоб зварити гречку, води повинно бути у два рази більше за крупу, тобто 1 до 2.

Як варити гручку у каструлі

Для приготування гречки в каструлі, просто покладіть крупу в ємність та залийте водою. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть 15-20 хвилин. Також можна засипати гречку одразу в киплячу воду. Помішувати гречку під час варіння не треба. Сіль додавайте за смаком.

Як варити гречку у мультиварці

Положіть гречку в миску мультиварки та виберіть режим "каша", "гречка" або "крупи", враховуючи можливі варіанти вашого приладу. Встановіть таймер на 30-40 хвилин. Деякі мультиварки самі виставляють час для цього режиму. За смаком можете додати сіль

Як варити гречку в мікрохвильовці

Положіть крупу у посуд, який можна використовувати в мікрохвильовці, і залийте його холодною водою. Готуйте при максимальній потужності 800 Вт під кришкою протягом 7 хвилин. Потім за допомогою ложки перемішайте гречку і продовжуйте варити ще 5-7 хвилин при потужності 600 Вт. Сіль можете додати на ваш розсуд.

В результаті, незалежно від обраного методу приготування, ви отримаєте смачну та ароматну гречку, яка ідеально підійде як гарнір до різноманітних страв. Пам'ятайте, що секрет ідеальної гречки полягає у правильних пропорціях та контролі часу приготування.

Гречку можна варити різними способами (ілюстративне фото: Freepik)

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