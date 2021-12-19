Идеальная красная рыба к новогоднему столу: как засолить дома при помощи двух специй

Появился простой рецепт домашнего посола красной рыбы, бутерброды с которой мы любим готовить к новогоднему столу. Для того, чтобы у вас получились идеальные кусочки вкуснятины, достаточно всего двух специй, воды и конечно же рыбы.
Секретом посола поделилась популярный фуд-блогер Alina FooDee.
Таким способом можно засолить разные виды красной рыбы: лосось, семгу, форель, горбушу.
Блогер предлагает засолить рыбу целым большим куском в рассоле, тогда она получится очень нежной.
Доведите рассол до кипения, дайте ему полностью остыть.
Положите рыбу в рассол, поставьте в холодильник минимум на 6 часов, можно и дольше, в зависимости от размера куска и ваших вкусовых предпочтений.
Когда рыба просолилась до нужной вам степени, слейте рассол, рыбу просушите бумажными полотенцами, храните в чистом стеклянном лотке в холодильнике в течение 2-3 дней, не дольше.
Кулинар уверяет, что такая рыба получается безумно вкусной, и не идет ни в какое сравнение с магазинной.
Ранее кулинар также рассказала, как приготовить вкусный салат "Робин-Бобин", который называют братом "Оливье".
Также Евгений Комаровский рассказал, какую рыбу нельзя есть.