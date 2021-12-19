Идеальная красная рыба к новогоднему столу: как засолить дома при помощи двух специй

Таким способом можно засолить разные виды красной рыбы: лосось, семгу, форель, горбушу.

Блогер предлагает засолить рыбу целым большим куском в рассоле, тогда она получится очень нежной.

Ингредиенты на 0,7 кг рыбы:

Вода - 0,5 л

Соль - 100 г

Сахар - 50 г

Пошаговое приготовление

Доведите рассол до кипения, дайте ему полностью остыть.

Положите рыбу в рассол, поставьте в холодильник минимум на 6 часов, можно и дольше, в зависимости от размера куска и ваших вкусовых предпочтений.

Когда рыба просолилась до нужной вам степени, слейте рассол, рыбу просушите бумажными полотенцами, храните в чистом стеклянном лотке в холодильнике в течение 2-3 дней, не дольше.

Кулинар уверяет, что такая рыба получается безумно вкусной, и не идет ни в какое сравнение с магазинной.