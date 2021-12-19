RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ідеальна червона риба до новорічного столу: як засолити вдома за допомогою двох спецій

Автор: Світлана Мащенко

З'явився простий рецепт домашнього засолу червоної риби, бутерброди з якої ми любимо готувати до новорічного столу. Для того, щоб у вас вийшли ідеальні шматочки смакоти, достатньо всього двох спецій, води і звичайно ж риби.

Секретом засолу поділилася популярний фуд-блогер Alina FooDee.

Таким способом можна засолити різні види червоної риби: лосось, сьомгу, форель, горбушу.

Блогер пропонує засолити рибу цілим великим шматком в розсолі, тоді вона вийде дуже ніжною.

Інгредієнти на 0,7 кг риби:

  • Вода - 0,5 л
  • Сіль - 100 г
  • Цукор - 50 г

Покрокове приготування

Доведіть розсіл до кипіння, дайте йому повністю охолонути.

Покладіть рибу в розсіл, поставте в холодильник мінімум на 6 годин, можна і довше, в залежності від розміру шматка і ваших смакових уподобань.

Коли риба просолилася до потрібного вам ступеня, злийте розсіл, рибу просушіть паперовими рушниками, зберігайте в чистому скляному лотку в холодильнику протягом 2-3 днів, не довше.

Кулінар запевняє, що така риба виходить шалено смачною, і не йде ні в яке порівняння з магазинною.

Раніше кулінар також розповіла, як приготувати смачний салат "Робін-Бобін", який називають братом "Олів'є".

Також Євген Комаровський розповів, яку рибу не можна їсти.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт