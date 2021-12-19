Ідеальна червона риба до новорічного столу: як засолити вдома за допомогою двох спецій

Таким способом можна засолити різні види червоної риби: лосось, сьомгу, форель, горбушу.

Блогер пропонує засолити рибу цілим великим шматком в розсолі, тоді вона вийде дуже ніжною.

Інгредієнти на 0,7 кг риби:

Вода - 0,5 л

Сіль - 100 г

Цукор - 50 г

Покрокове приготування

Доведіть розсіл до кипіння, дайте йому повністю охолонути.

Покладіть рибу в розсіл, поставте в холодильник мінімум на 6 годин, можна і довше, в залежності від розміру шматка і ваших смакових уподобань.

Коли риба просолилася до потрібного вам ступеня, злийте розсіл, рибу просушіть паперовими рушниками, зберігайте в чистому скляному лотку в холодильнику протягом 2-3 днів, не довше.

Кулінар запевняє, що така риба виходить шалено смачною, і не йде ні в яке порівняння з магазинною.