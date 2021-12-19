Ідеальна червона риба до новорічного столу: як засолити вдома за допомогою двох спецій

З'явився простий рецепт домашнього засолу червоної риби, бутерброди з якої ми любимо готувати до новорічного столу. Для того, щоб у вас вийшли ідеальні шматочки смакоти, достатньо всього двох спецій, води і звичайно ж риби.
Секретом засолу поділилася популярний фуд-блогер Alina FooDee.
Таким способом можна засолити різні види червоної риби: лосось, сьомгу, форель, горбушу.
Блогер пропонує засолити рибу цілим великим шматком в розсолі, тоді вона вийде дуже ніжною.
Доведіть розсіл до кипіння, дайте йому повністю охолонути.
Покладіть рибу в розсіл, поставте в холодильник мінімум на 6 годин, можна і довше, в залежності від розміру шматка і ваших смакових уподобань.
Коли риба просолилася до потрібного вам ступеня, злийте розсіл, рибу просушіть паперовими рушниками, зберігайте в чистому скляному лотку в холодильнику протягом 2-3 днів, не довше.
Кулінар запевняє, що така риба виходить шалено смачною, і не йде ні в яке порівняння з магазинною.
Раніше кулінар також розповіла, як приготувати смачний салат "Робін-Бобін", який називають братом "Олів'є".