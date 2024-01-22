Ідеальна закуска на свята та не тільки: приготуйте бюджетний варіант овочевої намазки

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

буряк (відварений або запечений) - 2 штуки

цибуля - 1 шт.

солоні огірки - 3 шт.

томатна паста - 2 столові ложки

часник - 3 зубчики

олія - 40 мілілітрів

сіль, перець, цукор - на смак.

Буряк можна приготувати різними способами. Ви можете просто відварити її у каструлі або ж запекти у духовці. Також буряки можна приготувати у мікрохвильовці або ж у пароварці. Обирайте варіант, який вам найбільше подобається.

Почнемо приготування. Натріть зварені або запечені очищені буряки. Потім наріжте цибулю (бажано чвертькільцями), а солоні огірки теж натріть. Цибулю потрібно обсмажити в олії до золотистого кольору, потім додайте до неї томатну пасту.

Потім перекладіть до цибулі натертий буряк, додайте трохи цукру, солі та перець. Додайте подрібнений часник та добре протушкуйте ікру протягом 5 хвилин.

Після цього додайте до буряку та цибулі огірки й тушкуйте усе це під кришкою. За 5-7 хвилин страва буде готова. Звісно, ви можете поласувати нею просто так. Але якщо ви намажете бурякову ікру на свіжий або підсмажений хліб - ви будете приємно вражені. Така закуска вдало доповнить як святкове меню, так і звичайне.