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Идеальная закуска на праздники и не только: приготовьте бюджетный вариант овощной намазки

Как приготовить намазку на хлеб (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

На праздничный стол и к повседневному ужину всегда хочется добавить что-нибудь вкусное и интересное. Но мало кто думает о свекольной икре, которая на самом деле может стать отличным компонентом для намазки на бутерброды. Такая закуска понравится и гостям, и хозяйке, ведь она очень просто готовится и почти ничего не стоит.

Как приготовить простую намазку из свеклы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • свекла (отварная или запеченная) - 2 штуки

  • лук - 1 шт.

  • соленые огурцы - 3 шт.

  • томатная паста - 2 столовые ложки

  • чеснок - 3 зубчика
  • масло - 40 миллилитров
  • соль, перец, сахар - по вкусу.

Свеклу можно приготовить разными способами. Вы можете просто отварить ее в кастрюле или запечь в духовке. Также свеклу можно приготовить в микроволновке или в пароварке. Выбирайте вариант, который вам больше всего нравится.

Начнем приготовление. Натрите сваренную или запеченную очищенную свеклу. Затем нарежьте лук (желательно четвертькольцами), а соленые огурцы тоже натрите. Лук нужно обжарить в масле до золотистого цвета, затем добавьте в него томатную пасту.

Затем переложите к луку натертую свеклу, добавьте немного сахара, соли и перец. Добавьте измельченный чеснок и хорошо протушите икру в течение 5 минут.

Затем добавьте к свекле и луку огурцы и тушите все это под крышкой. Через 5-7 минут блюдо будет готово. Конечно, вы можете полакомиться им просто так. Но если вы намажете свекольную икру на свежий или поджаренный хлеб - вы будете приятно удивлены. Такая закуска удачно дополнит как праздничное меню, так и обычное.

 

 

Напомним, недавно мы рассказывали, как приготовить яйца пашот всего за 1 минуту.

Кроме этого, ранее уже стало известно, как сделать "ленивые" беляши без мороки с тестом.

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