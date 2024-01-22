Идеальная закуска на праздники и не только: приготовьте бюджетный вариант овощной намазки

На праздничный стол и к повседневному ужину всегда хочется добавить что-нибудь вкусное и интересное. Но мало кто думает о свекольной икре, которая на самом деле может стать отличным компонентом для намазки на бутерброды. Такая закуска понравится и гостям, и хозяйке, ведь она очень просто готовится и почти ничего не стоит.
Как приготовить простую намазку из свеклы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
свекла (отварная или запеченная) - 2 штуки
лук - 1 шт.
соленые огурцы - 3 шт.
томатная паста - 2 столовые ложки
Свеклу можно приготовить разными способами. Вы можете просто отварить ее в кастрюле или запечь в духовке. Также свеклу можно приготовить в микроволновке или в пароварке. Выбирайте вариант, который вам больше всего нравится.
Начнем приготовление. Натрите сваренную или запеченную очищенную свеклу. Затем нарежьте лук (желательно четвертькольцами), а соленые огурцы тоже натрите. Лук нужно обжарить в масле до золотистого цвета, затем добавьте в него томатную пасту.
Затем переложите к луку натертую свеклу, добавьте немного сахара, соли и перец. Добавьте измельченный чеснок и хорошо протушите икру в течение 5 минут.
Затем добавьте к свекле и луку огурцы и тушите все это под крышкой. Через 5-7 минут блюдо будет готово. Конечно, вы можете полакомиться им просто так. Но если вы намажете свекольную икру на свежий или поджаренный хлеб - вы будете приятно удивлены. Такая закуска удачно дополнит как праздничное меню, так и обычное.
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