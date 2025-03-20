Ідеальна вага для вашого зросту: перевірте, чи все у нормі

Різні діапазони ваги для чоловіків та жінок

Для людей із зростом від 150 см до 160 см ідеальні діапазони ваги для чоловіків і жінок значно відрізняються. Наприклад, чоловік зростом 150 см повинен мати ідеальну вагу від 50 кг до 65 кг. Натомість жінка такого ж зросту повинна важити від 45 до 58 кг. Зі збільшенням росту ці діапазони також змінюються, і їх можна виміряти ІМТ (індексом маси тіла).

У наступному діапазоні зросту, який охоплює від 161 см до 180 см, відмінності залишаються помітними. У міру підвищення шкали зросту, наприклад, 170 см, ідеальна вага для чоловіків становить від 63 до 78 кг, а для жінок - від 58 до 75 кг.

Ці відмінності в ідеальних діапазонах ваги відображають притаманні біологічні варіації кожної статі. Чоловіки, як правило, мають більшу середню м’язову масу порівняно з жінками, що сприяє вищому здоровому діапазону ваги.

Крім того, такі фактори, як генетика, впливають на розподіл жиру в організмі; наприклад, жінки, як правило, накопичують жир у таких областях, як стегна та стегна через гормональні причини.

При оцінці ідеальної ваги також важливо враховувати інші фактори, такі як вік і спосіб життя.

Потреба в калоріях змінюється з віком для обох статей; однак жінки відчувають значні зміни під час менопаузи, які можуть вплинути на їх здорову вагу. Подібним чином і активні чоловіки, і жінки можуть мати більшу здорову вагу завдяки більшій м’язовій масі.

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