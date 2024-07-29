Ідеальна температура в спальні, яка потрібна для гарного нічного сну

Яка температура в кімнаті ідеальна для сну?

Фахівці зі сну розкрили секрет ідеального клімату в спальні, щоб з легкістю заснути. Коли ваше тіло готується до сну, воно природним чином охолоджується на пару градусів і підтримує цю нижчу температуру, поки ви відпочиваєте.

Якщо ви підтримуєте прохолоду в спальні, ви допомагаєте своєму тілу в процесі занурення в спокійний сон. Однак, якщо у вашому сні занадто тепло, ви відчуєте себе втомленим як розумово, так і фізично, але, як це не парадоксально, вам буде важко відійти.

Експерти визначили ідеальну температуру в спальні для більшості дорослих, вона становить від 15C до 19C. Консенсус полягає в тому, що темне, прохолодне та тихе середовище є запорукою покращення якості вашого сну.

Варто зазначити, що вік може дещо змінити цю температуру. Немовлятам, наприклад, може бути корисно трохи тепліше приміщення, оскільки їхні тіла ще розвивають здатність ефективно регулювати температуру.

Літнім людям, які зазвичай відчувають нижчий рівень мелатоніну, кортизолу та загальну температуру тіла, може знадобитися збільшити тепло в спальні. Якщо ви роздумуєте, чи варто змінювати умови сну з віком, доцільно звернутися за порадою до лікаря.

Як зменшити температуру повітря у кімнаті

Спробуйте зменшити кількість тепла, яке накопичується в кімнаті протягом дня. Також варто інвестувати в кондиціонер, вентилятор та/або охолоджуючу постіль.