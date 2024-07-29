Идеальная температура в спальне, которая нужна для хорошего ночного сна

Какая температура в комнате идеальна для сна?

Специалисты из сна раскрыли секрет идеального климата в спальне, чтобы с легкостью уснуть. Когда ваше тело готовится ко сну, оно естественным образом охлаждается на пару градусов и поддерживает эту более низкую температуру, пока вы отдыхаете.

Если вы поддерживаете прохладу в спальне, вы помогаете своему телу в процессе погружения в спокойный сон. Однако, если в вашем сне слишком тепло, вы почувствуете себя уставшим как умственно, так и физически, но, как это ни парадоксально, вам будет трудно отойти.

Эксперты определили идеальную температуру в спальне для большинства взрослых, она составляет от 15°С до 19°С. Консенсус заключается в том, что темная, прохладная и тихая среда является залогом улучшения качества сна.

Стоит отметить, что возраст может изменить эту температуру. Младенцам, например, может быть полезно немного теплее помещение, поскольку их тела еще развивают способность эффективно регулировать температуру.

Пожилым людям, обычно испытывающим более низкий уровень мелатонина, кортизола и общую температуру тела, может потребоваться увеличить тепло в спальне. Если вы размышляете, следует ли изменять условия сна с возрастом, целесообразно обратиться за советом к врачу.

Как уменьшить температуру воздуха в комнате

Попытайтесь уменьшить количество тепла, которое накапливается в комнате в течение дня. Также следует инвестировать в кондиционер, вентилятор и/или охлаждающую постель.