Що треба з'їсти перед сном, щоб гарно виспатись та відпочити

Хоча вам не слід їсти багато їжі перед сном, є одна закуска, яка може допомогти заснути, якщо її з’їсти за пару годин до сну.

Чим саме треба перекусити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Що треба знати про перекуси

Експерти виявили, що харчові звички можуть значно вплинути на якість вашого сну, особливо час, коли ви їсте та перекушуєте.

Вони наголосили на важливості уникати великих прийомів їжі перед сном і вибирати легкі здорові закуски, які можуть допомогти регулювати внутрішній годинник вашого організму та стабілізувати рівень цукру в крові, сприяючи кращому сну.

Якщо ви починаєте відчувати нудоту за кілька годин до сну, експерти запропонували вибрати легкий варіант, який допоможе стабілізувати рівень цукру в крові протягом ночі та не дасть вам прокинутися від голоду.

Зберігаючи перекус невеликим, вони рекомендували з’їсти невелику порцію йогурту, банан або жменю горіхів приблизно за 1-2 години до сну.

Горіхи - непоганий варіант перекусити перед сном (Скриншот)

Чого треба уникати перед сном?

Поради експертів полягають у тому, щоб уникати великих прийомів їжі перед сном, приймати їжу в один і той же час, їсти збалансований сніданок щодня, уникати стимуляторів, таких як кофеїн увечері, і залишатися зволоженим протягом дня, але починати зменшувати споживання води за пару годин до сну.

Плануйте раціон заздалегідь і готуйте порціями. Готуючи їжу заздалегідь, ви не тільки гарантуєте, що у вас є готові поживні варіанти, але й допомагає заощадити гроші, зменшивши потребу в їжі на винос або в останню хвилину.

Дотримуючись запланованого графіка прийому їжі, ви можете узгодити свої харчові звички з природними ритмами свого тіла, сприяючи кращому сну та загальному здоров’ю.

Наприклад, продукти, багаті магнієм, такі як листова зелень і горіхи, можуть допомогти розслабити ваші м’язи та покращити якість сну. Покупки на місцевих ринках або вибір сезонних продуктів можуть ще більше знизити витрати, гарантуючи, що ви отримаєте свіжу, насичену поживними речовинами їжу, яка принесе користь. як ваш сон, так і ваш бюджет.

Експерти також поділилися ідеальним графіком прийому їжі, який забезпечить вам ідеальний сон: