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Ідеальна "Шуба" за перевіреним рецептом: "секретний" спосіб, який змінює все

Скріншот: Як приготувати найсмачнішу шубу
Автор: Світлана Мащенко

Рецептів класичного святкового салату Оселедець під шубою, або по-народному "Шуби", існує безліч. Хтось додає яблуко, хтось замінює оселедець на скумбрію чи червону рибу. Пропонуємо приготувати салатик за особливим перевіреним рецептом.

Рецептом поділилася українська кулінарка Alina FooDee.

Секретний спосіб для вибухового смаку

Експерт пропонує замаринувати цибулю, а першим пластом покласти картоплю, а не оселедець.

Складники:

  • Оселедець - 1 шт.
  • Цибуля - 1 шт. (щоб замаринувати цибулю: 1 ст. л. оцту, 1 ч. л. цукру, 1 ч. л.олії)
  • Варений буряк - 2 шт. (250-300 г)
  • Варена картопля - 2 шт. (200 г) Варена морква – 1 шт. (150-170 г)
  • Майонез - за смаком

Покрокове приготування

Дрібно нарізати цибулю, додати оцет, цукор і олію. Перемішати та залишити на 10 хвилин.

Перший шар: натерти картоплю на великій тертці. Змастити майонезом.

Другий шар: нарізати оселедець кубиками.

Третій шар: маринована цибуля. Змастити майонезом.

Четвертий шар: натерти моркву на крупній тертці. Змастити майонезом.

П'ятий шар: натерти буряки на великій тертці. Змастити майонезом.

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