Ідеальна "Шуба" за перевіреним рецептом: "секретний" спосіб, який змінює все

Рецептів класичного святкового салату Оселедець під шубою, або по-народному "Шуби", існує безліч. Хтось додає яблуко, хтось замінює оселедець на скумбрію чи червону рибу. Пропонуємо приготувати салатик за особливим перевіреним рецептом.
Рецептом поділилася українська кулінарка Alina FooDee.
Експерт пропонує замаринувати цибулю, а першим пластом покласти картоплю, а не оселедець.
Дрібно нарізати цибулю, додати оцет, цукор і олію. Перемішати та залишити на 10 хвилин.
Перший шар: натерти картоплю на великій тертці. Змастити майонезом.
Другий шар: нарізати оселедець кубиками.
Третій шар: маринована цибуля. Змастити майонезом.
Четвертий шар: натерти моркву на крупній тертці. Змастити майонезом.
П'ятий шар: натерти буряки на великій тертці. Змастити майонезом.
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