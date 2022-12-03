Идеальная "Шуба" по проверенному рецепту: "секретный" способ, меняющий все

Рецептов классического праздничного салата Селедка под шубой, или по-народному "Шубы", существует множество. Кто-то добавляет яблоко, кто-то заменяет сельдь скумбрией или красной рыбой. Предлагаем приготовить салатик по особому проверенному рецепту.
Рецептом поделилась украинская кулинар Alina FooDee.
Эксперт предлагает замариновать лук, а первым пластом положить картофель, а не сельдь.
Мелко порезать лук, добавить уксус, сахар и масло. Переметь и оставить на 10 минут.
Первый слой: натереть картофель на большой терке. Смазать майонезом.
Второй слой: нарезать сельдь кубиками.
Третий слой: маринованный лук. Смазать майонезом.
Четвертый слой: натереть морковь на крупной терке. Смазать майонезом.
Пятый слой: натереть свеклу на большой терке. Смазать майонезом.
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