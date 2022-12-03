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Идеальная "Шуба" по проверенному рецепту: "секретный" способ, меняющий все

Скриншот: Как приготовить самую вкусную шубу
Автор: Светлана Мащенко

Рецептов классического праздничного салата Селедка под шубой, или по-народному "Шубы", существует множество. Кто-то добавляет яблоко, кто-то заменяет сельдь скумбрией или красной рыбой. Предлагаем приготовить салатик по особому проверенному рецепту.

Рецептом поделилась украинская кулинар Alina FooDee.

Секретный способ для взрывного вкуса

Эксперт предлагает замариновать лук, а первым пластом положить картофель, а не сельдь.

Составляющие:

  • Сельдь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт. (чтобы замариновать лук: 1 ст. л. уксуса, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. масла)
  • Вареная свекла – 2 шт. (250-300 г)
  • Вареный картофель – 2 шт. (200 г) Вареная морковь – 1 шт. (150-170 г)
  • Майонез – по вкусу

Пошаговое приготовление

Мелко порезать лук, добавить уксус, сахар и масло. Переметь и оставить на 10 минут.

Первый слой: натереть картофель на большой терке. Смазать майонезом.

Второй слой: нарезать сельдь кубиками.

Третий слой: маринованный лук. Смазать майонезом.

Четвертый слой: натереть морковь на крупной терке. Смазать майонезом.

Пятый слой: натереть свеклу на большой терке. Смазать майонезом.

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Кроме того, мы писали, как приготовить салат, вкуснее Мимозы.

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