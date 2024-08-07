Гордон Рамзі розкрив секрет ідеальної яєчні-скрембл всього за 4 хвилини

Пухка і ніжна яєчня-скрембл дедалі набуває популярності, замінюючи звичайну яєчню. Проте в приготуванні такої ніби простої страви є свої тонкощі, якими поділився британський шеф-кухар Гордон Рамзі.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Mirror .

Як готувати яєчню-скрембл

Яєчня-скрембл дещо схожа за методикою приготування на омлет - перед виливанням яєць на пательню їх також необхідно збити.

Відмінність полягає в тому, що розсипчастий скрембл має кремоподібну текстуру. Такий "ефект" досягається додатковим перемішуванням яєць на пательні, безпосередньо під час смаження.

Крім цього, на відміну від приготування омлету, для приготування скремблу не завжди використовують молоко або вершки. Таку страву можуть готувати винятково з яєць.

Втім, це не єдині нюанси скремблу, як зазначає відомий шеф-кухар та ведучий британського телешоу "Пекельна кухня".

Як готувати скрембл ідеально (ілюстративне фото: Freepik)

Не солити яєчню заздалегідь

Яєчня - це одна зі страв, яку не варто солити заздалегідь. За словами Гордона Рамзі, якщо ви посолите яєчню заздалегідь, це призведе до того, що характерна текстура зруйнується ще до того, як ви почнете готувати.

Замість цього, перш ніж додавати дрібку морської або звичайної солі, зачекайте того моменту, коли ви знімете готовий скрембл з пательні. Це ж стосується і спецій - краще додавати їх до свого смаку, коли страва вже буде на тарілці.

Розбивати яйця одразу в пательню

Для приготування скремблу не потрібно довго збивати яйця. Рамзі зауважує, що цей крок - додатково збити яйця в мисці до переливання на пательню - можна пропустити, скоротивши час приготування.

Натомість можна розбити яйця одразу в пательню, перемішуючи їх під час смаження.

Постійно помішувати яєчню

Для того, щоб приготувати ідеальну яєчню-скрембл, страву треба постійно перемішувати під час смаження.

Завдяки цьому яєчня смажиться рівномірно. До того ж це пришвидшує приготування.

Готувати скрембл на середньому вогні

За словами Рамзі, потрібно готувати яйця обережно, оскільки яєчня легко стає гумовою, якщо тримати пательню на сильному вогні.

Щоб досягти потрібної пухкої текстури, необхідно смажити омлет на середньому вогні.

Періодично знімати пательню з вогню

Для того, щоб приготувати скрембл ідеально, страву потрібно смажити, знімаючи пательню з вогню, як тільки маса починає ставати густою.

Шеф-кухар радить зачекати 20 секунд, продовжуючи перемішувати яйця - пательня попередньо розігріта, тож страва готується й тоді, коли посуд знятий з вогню.

Після 20 секунд необхідно повернути пательню на вогонь середньої потужності на 90 секунд.

Додати холодні вершки до готової страви

Щоб зупинити процес смаження і зберегти ніжну текстуру скремлу, Гордон Рамзі радить додати до страви крихітну кількість чогось холодного - наприклад, сметани, вершкового масла або густих збитих вершків.

Це слід робити, коли яєшня вже готова, одразу після того, як ви знімете скрембл з вогню.