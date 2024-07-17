8 секретів ідеального тіста для вареників

Те, як замішується тісто для вареників, впливає не лише на смак страви, а й може призвести до злипання вареників під час відварювання. Проте, є декілька способів приготувати тісто для вареників ідеально.

Про те, як приготувати ідеальне тісто для вареників, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Використовувати окріп

Універсальне тісто для вареників радять готувати на воді, а саме окропі - або замінити його на досить гарячу кип'ячену воду, до охолодження якої для замішування треба використати ложку.

Тоді тісто частково "завариться" під час замішування, буде еластичне та нейтральне за смаком - тому його можна використовувати для вареників як із солодкою, так і з солоною начинкою.

Мають значення і пропорції інгредієнтів. Вода має становити 50% від маси борошна, тобто, якщо борошна буде 400 г, то для тіста на вареники потрібно 200 мл води.

Просіяти борошно

Просіювання борошна допомагає наситити його повітрям. Це запобігає утворенню грудочок під час приготування і полегшує замішування тіста. А також робить тісто для вареників, як і тісто для випічки, більш пухким.

Додати олію до тіста

Олію, яку нерідко додають в каструлю з варениками, рекомендують додати до тіста в процесі його замішування - 3 ст. л. на 400 г борошна. Це покращить еластичність тіста і водночас перешкоджатиме прилипанню вареників один до одного.

Якщо тісто має постояти до розкачування, його також радять змастити олією - приблизно 0,5 ч. л. - щоб тісто не підсихало і зберігало свою еластичність.

Додати сіль

Хоча існує думка, що сіль не обов'язково додавати до тіста для вареників, особливо якщо вони будуть із солодкою начинкою, сіль - не лише інгредієнт для смаку.

Вона також впливає на формостійкість вареників, "рятуючи" їх від розклеювання та швидкого розварювання.

Для того, щоб тісто тримало форму, але не було надто солоним, кількість солі в тісті для вареників має становити 0,5-1,5% від маси борошна.

Додати дріжджі

Також для приготування вареників на пару, у тісто радять додати свіжі або сухі дріжджі - тоді воно буде ніжним і пухким.

На 450 г борошна треба 5 г сухих дріжджів або 15 г свіжих пресованих. Та після замішування, таке тісто має постояти 40 хвилин в теплому місці. Крім цього, перед розкачуванням, тісто необхідно ще раз трошки обім'яти.

Використовувати розпушувач

Як і дріжджі, розпушувач, який використовують замість них, підіймає тісто, роблячи його пухким. Також цей інгредієнт допомагає зробити текстуру вареників пористою.

Щоб приготувати тісто для вареників з розпушувачем, на 400 г борошна радять взяти 0,5 ч. л. розпушувача. Його потрібно просіяти разом з борошном, щоб якнайкраще змішати ці інгредієнти.

Заздалегідь дістати інгредієнти

Тісто для вареників краще замішується і стає більш легким, якщо інгредієнти не холодні. Особливо це стосується борошна - інакше тісто "впаде".

Яйця також потрібно заздалегідь дістати з холодильника, вони мають бути кімнатної температури.

Якщо для того, щоб зробити тісто для вареників, використовуєте не воду, а молоко - нагрійте його до температури 36-40 градусів.

Якщо немає термометра, температуру рідини можна перевірити, капнувши молоко на долоню, с тильного боку - рідина має бути теплою і комфортною за температурою.

Лишити тісто постояти

Якщо в тісто додається розпушувач або дріжджі, йому потрібно дати час піднятися.

Оскільки цей процес відбувається при підвищенні температури, миску з тістом потрібно накрити плівкою або рушником і поставити на 30-40 хвилин в тепле місце.