Ідеальна домашня карамель за 15 хвилин, яка вийде в кожного (відео)

Інгредієнти

Для приготування візьміть:

240 грамів цукру

50 грамів холодного масла 82/72%

200 грамів гарячих вершків 30/33%

Як готувати

У широку каструлю з товстим дном висипте цукор. Увімкніть середній вогонь і доведіть цукор до повного розтоплення. При цьому намагайтеся ніби "втоптувати" його силіконовою лопаткою. Він почне змінювати колір.

Таким чином доведіть цукор до бурштинового кольору.

Наступним кроком зменште вогонь до мінімуму, додайте холодне масло та добре перемішайте. На цьому етапі будьте обережними, щоб не обпектися.

Тепер додайте гарячі вершки, але поступово та обережно перемішуючи. Дайте карамелі ще хвилинку покипіти та знімайте з вогню.

Збийте її блендером для ідеальної текстури та перелийте в зручний посуд для охолодження. Накрийте плівкою в контакт та дайте охолонути повністю.