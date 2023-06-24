Идеальная домашняя карамель за 15 минут, которая получится у каждого (видео)

Ингредиенты

Для приготовления возьмите:

240 граммов сахара

50 г холодного масла 82/72%

200 граммов горячих сливок 30/33%

Как готовить

В широкую кастрюлю с толстым дном высыпьте сахар. Включите средний огонь и доведите сахар до полной растопки. При этом старайтесь будто "втаптывать" его силиконовой лопаткой. Он начнет менять цвет.

Таким образом, доведите сахар до янтарного цвета.

Следующим шагом убавьте огонь до минимума, добавьте холодное масло и хорошо перемешайте. На этом этапе будьте осторожны, чтобы не обжечься.

Теперь добавьте горячие сливки, но постепенно и осторожно перемешивая. Дайте карамели еще минутку покипеть и снимайте с огня.

Взбейте ее блендером для идеальной текстуры и перелейте в удобную посуду для охлаждения. Накройте пленкой в контакт и дайте полностью остыть.