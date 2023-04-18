"П'яні вечірки" в Києві: суд призначив одному з організаторів 600 тисяч застави

Київський апеляційний суд збільшив розмір застави та взяв під варту одного з учасників групи, що чинила сексуальне насильство над дівчатами та знімали це на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова в Telegram .

"22-річного уродженця Івано-Франківщини доставили в СІЗО. Другому організатору п’яних вечірок у столиці призначили 600 тисяч застави", - розповів Нєбитов.

Ще 1 лютого 2023 року поліція Київської області повідомила про підозру групі хлопців, які доводили дівчат до стану безпорадності та змушували виконувати непристойні дії сексуального характеру. Потім вони глумилися над жертвами в соцмережах.

Нагадаємо, на початку 2023 року розпочався скандал після того, як у мережі оприлюднили відео столичних вечірок, де хлопці з Івано-Франківська знущалися з дівчат.

Вже наприкінці березня суд обрав запобіжний захід підозрюваним у вигляді тримання під вартою. Пізніше стало відомо, що двоє фігурантів справи вийшли на волю під заставу.

Однак Київський апеляційний суд збільшив розмір застави для одного з організаторів вечірок у Києві, на яких знущалися з дівчат.

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