7 катастрофічних, але поширених помилок при ремонті у квартирі чи будинку

Безладна послідовність ремонтних робіт

Під час ремонту важливо чітко дотримуватись порядку дій. Спочатку варто зайнятися комунікаціями. Далі на черзі йде облаштування стін, потім укладання підлоги.

Після цього слід звернути увагу на стелю, а вже потім можна приступати до оздоблення. Якщо ви плануєте встановлення побутової техніки, інтернету чи іншого обладнання, важливо зробити це ще до початку оздоблювальних робіт.

Ігнорування кількості розеток

Після ремонту часто виявляється, що розеток не вистачає. Краще одразу встановити більше розеток, ніж потім спостерігати за хаотичними мотками проводів і подовжувачів, які псують вигляд кімнат.

Для впевненості в тому, що розеток вистачить, краще вибрати подвійні варіанти.

Планування розміщення меблів допоможе заздалегідь продумати всі питання з електрикою, щоб не стикатися з незручностями, коли розетка схована за шафою, або вимикач - за диваном.

Розетки, розташовані у підлоги, також не практичні у використанні - навіть миття підлоги стає проблемою (фото: Freepik.com)

Проблеми з пластиковими підвіконнями

З часом можна усвідомити, що пластикові підвіконня - це більше клопоту, ніж здається. З плином часу матеріал починає жовтіти, тріскатися, вкриватися неприємними плямами, які складно видалити.

Якщо у вашому будинку все ще стоять пластикові підвіконня, можливо, варто подумати про більш сучасні та надійні матеріали, такі як дерев'яні текстури або плитка.

Проводи на видному місці

Проводи для кабельного телебачення, інтернету та навіть звичайні електричні дроти завжди хочеться приховати від очей. Адже «павутиння» з проводів одразу видає неуважність господаря до деталей ремонту.

Спеціалісти радять уникати прокладання проводів вздовж стін або використання пластикових скоб. Більш стильним і сучасним рішенням є використання плінтусних коробів, які не тільки приховають дроти, але й збережуть естетичний вигляд вашого інтер’єру.

Коли постійно плутаєшся у дротах, це завжди дратує (фото: Freepik.com)

Закритий простір під ванною

Ніколи не закривайте простір під ванною наглухо. Закладка плиткою або установка розсувних дверцят - велика помилка. Відкритий доступ під ванну потрібен для швидкого усунення несправностей сантехніки, запобігання виникненню плісняви та підтримання чистоти.

Закритий простір стає ідеальним середовищем для накопичення вологи, що може призвести до проблем з вентиляцією та навіть появи неприємних запахів. Тому краще залишити його відкритим або використати знімні панелі, які легко демонтуються за потреби.

Дешеві двері та фурнітура

Перше, що кидається в очі гостям після входу у квартиру після ремонту - це двері. Тому варто замінити стару фурнітуру на нову. Петлі та дверні ручки - важливі деталі, про які часто забувають під час ремонту.

Але не варто обирати найдешевші варіанти, щоб зекономити. Це не ті речі, на яких слід економити, адже якісна фурнітура не тільки покращить загальний вигляд інтер’єру, але й продовжить термін служби дверей.

Розсувні двері дуже вимогливі до якості механізму розсування (фото: Freepik.com)

Один автомат на всі потреби

Електрика в домі повинна бути розподілена через кілька вимикачів. Це додатковий рівень безпеки, який дозволяє уникнути повного відключення електрики у випадку короткого замикання або якщо якийсь прилад виб’є пробки.

Такий підхід дає змогу зберегти світло в інших частинах будинку та спрощує пошук і усунення проблеми, зменшуючи ризик залишитися без світла в найнепередбачуваніший момент.