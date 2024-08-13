7 катастрофических, но распространенных ошибок при ремонте в квартире или доме

Беспорядочная последовательность ремонтных работ

При ремонте важно четко соблюдать порядок действий. Сначала следует заняться коммуникациями. Далее на очереди идет обустройство стен, затем укладка полов.

После этого следует обратить внимание на потолок, а уже потом можно приступать к отделке. Если вы планируете установку бытовой техники, интернета или другого оборудования, важно сделать это еще до начала отделочных работ.

Игнорирование количества розеток

После ремонта часто оказывается, что розеток не хватает. Лучше сразу установить больше розеток, чем потом наблюдать за хаотичными мотками проводов и удлинителей, портящих вид комнат.

Для уверенности в том, что розеток достаточно, лучше выбрать двойные варианты.

Планировка размещения мебели поможет заранее продумать все вопросы с электричеством, чтобы не сталкиваться с неудобствами, когда розетка спрятана за шкафом, или выключатель - за диваном.

Розетки, расположенные у пола, также не практичны в использовании - даже мытье полов становится проблемой (фото: Freepik.com)

Проблемы с пластиковыми подоконниками

Со временем можно осознать, что пластиковые подоконники - это больше хлопот, чем кажется. Со временем материал начинает желтеть, трескаться, укрываться неприятными пятнами, которые сложно удалить.

Если в вашем доме все еще стоят пластиковые подоконники, возможно стоит подумать о более современных и надежных материалах, таких как деревянные текстуры или плитка.

Проводы на видном месте

Провода для кабельного телевидения, интернета и даже обычных электрических проводов всегда хочется скрыть от глаз. Ведь «паутина» из проводов сразу выдает невнимательность хозяина к деталям ремонта.

Специалисты советуют избегать прокладки проводов вдоль стен или использования пластиковых скоб. Более стильным и современным решением является использование плинтусных коробов, которые не только скроют провода, но и сохранят эстетичный вид вашего интерьера.

Когда постоянно путаешься в проводах, это всегда раздражает (фото: Freepik.com)

Закрытое пространство под ванной

Никогда не закрывайте пространство под ванной наглухо. Закладка плиткой или установка раздвижной дверцы - большая ошибка. Открытый доступ под ванную необходим для быстрого устранения неисправностей сантехники, предотвращения возникновения плесени и поддержания чистоты.

Закрытое пространство становится идеальной средой для накопления влаги, что может привести к проблемам вентиляции и даже появлению неприятных запахов. Поэтому лучше оставить его открытым или использовать съемные панели, легко демонтируемые при необходимости.

Дешевые двери и фурнитура

Первое, что бросается в глаза гостям после входа в квартиру после ремонта – это дверь. Поэтому следует заменить старую фурнитуру на новую. Петли и дверные ручки - важные детали, о которых часто забывают во время ремонта.

Но не стоит выбирать самые дешевые варианты, чтобы сэкономить. Это не те вещи, на которых следует экономить, ведь качественная фурнитура не только улучшит общий вид интерьера, но и продлит срок службы дверей.

Раздвижная дверь очень требовательна к качеству механизма раздвижения (фото: Freepik.com)

Один автомат на все нужды

Электричество в доме должно быть распределено через несколько выключателей. Это дополнительный уровень безопасности, позволяющий избежать полного отключения электричества в случае короткого замыкания или если какой-нибудь прибор выбьет пробки.

Такой подход позволяет сохранить свет в других частях дома и упрощает поиск и устранение проблемы, уменьшая риск остаться без света в самый непредсказуемый момент.