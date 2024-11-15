І це не цукор. Що може сприяти діабету та як харчуватися

Діабет другого типу є однією з найбільш поширених хронічних хвороб в Україні, посідаючи третє місце після серцево-судинних захворювань та онкології. За даними Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), у 2024 році діагностовано понад 500 тисяч випадків діабету, хоча реальні показники можуть бути вищими через складність діагностики та безсимптомний перебіг хвороби.

Як дізнатися, чи немає у вас діабету та як харчуватися, щоб його не було, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Оксани Скиталінської у Facebook.

Регулярний моніторинг стану здоров’я, збалансоване харчування та активний спосіб життя є основними факторами, що допомагають запобігти діабету.

Використовуйте глюкометр для моніторингу рівня цукру натще та через 1–2 години після їжі.

Їжте 2–3 рази на день. Між прийомами їжі пийте теплу воду з лимоном.

Гестаційний діабет у жінок під час вагітності або народження дитини з вагою понад 4 кг.

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