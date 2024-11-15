І це не цукор. Що може сприяти діабету та як харчуватися
Діабет другого типу є однією з найбільш поширених хронічних хвороб в Україні, посідаючи третє місце після серцево-судинних захворювань та онкології. За даними Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), у 2024 році діагностовано понад 500 тисяч випадків діабету, хоча реальні показники можуть бути вищими через складність діагностики та безсимптомний перебіг хвороби.
Як дізнатися, чи немає у вас діабету та як харчуватися, щоб його не було, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Оксани Скиталінської у Facebook.
Як перевірити, чи немає у вас діабету?
- Здайте аналіз крові в лабораторії:Оберіть аналіз крові з вени на рівень глюкози натще. Кров із пальця менш точна.
- Додатково здайте кров на глікозильований гемоглобін (HbA1c), який показує середній рівень глюкози за останні 2–3 місяці.
- Якщо вам 45 років і більше, обстеження варто проводити щорічно, навіть за відсутності симптомів.
Що сприяє розвитку діабету другого типу?
Надлишкова вага та ожиріння, особливо в ділянці живота.
Малорухливий спосіб життя.
Генетична схильність: наявність діабету у близьких родичів.
Нездорове харчування з надлишком солодощів, швидких вуглеводів та насичених жирів.
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Як харчуватися, щоб уникнути діабету?
Орієнтуйтесь на продукти з низьким глікемічним індексом (ГІ):
Це їжа, яка повільно підвищує рівень глюкози в крові.
Приклади: нежирне м'ясо, риба, яйця, кисломолочні продукти, більшість овочів (капуста, кабачки, зелень), ягоди, лимон, гречка, вівсянка, цільнозерновий хліб.
Раціон збагачений корисними речовинами:
Вітамін C (цитрусові, броколі), омега-3 (риба, льон), магній (горіхи, бобові), вітаміни групи B.
Режим харчування:
Їжте 2–3 рази на день. Між прийомами їжі пийте теплу воду з лимоном.
Перекуси обмежуйте до корисних варіантів: хліб із висівками, сир, овочеві салати.
Контроль глюкози:
Використовуйте глюкометр для моніторингу рівня цукру натще та через 1–2 години після їжі.
Для точної діагностики звертайтесь до лабораторії.
Правильно готуйте їжу:
Варіть, тушкуйте, запікайте. Уникайте смаження, щоб зменшити кількість насичених жирів.
Продукти, які різко підвищують рівень глюкози:
- Солодкі напої, включно з пакетованими соками.
- Білий хліб, печиво, тістечка, солодощі.
- Смузі з солодких фруктів (наприклад, бананів).
Що ще допомагає уникнути діабету?
Контроль ваги: підтримуйте здоровий індекс маси тіла.
Фізична активність: 30-60 хвилин на день (ходьба, танці, спорт).
Якісний сон: 7-8 годин на добу.
Профілактичний прийом метформіну (за рекомендацією лікаря) для нормалізації рівня глюкози та зменшення інсулінорезистентності.
Регулярний моніторинг стану здоров’я, збалансоване харчування та активний спосіб життя є основними факторами, що допомагають запобігти діабету.
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