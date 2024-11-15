И это не сахар. Что может способствовать диабету и как питаться

Фото: Как не нужно питаться при диабете (freepik.com)

Диабет второго типа является одной из наиболее распространенных хронических болезней в Украине, занимая третье место после сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. По данным Министерства здравоохранения (МОЗ), в 2024 году диагностировано более 500 тысяч случаев диабета, хотя реальные показатели могут быть выше из-за сложности диагностики и бессимптомного течения болезни.

Как узнать, нет ли у вас диабета и как питаться, чтобы его не было, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Оксаны Скиталинской в Facebook.

Как проверить, нет ли у вас диабета? Сдайте анализ крови в лаборатории: Выберите анализ крови из вены на уровень глюкозы натощак. Кровь из пальца менее точная.

Выберите анализ крови из вены на уровень глюкозы натощак. Кровь из пальца менее точная. Дополнительно сдайте кровь на гликозилированный гемоглобин (HbA1c) , показывающий средний уровень глюкозы за последние 2–3 месяца.

, показывающий средний уровень глюкозы за последние 2–3 месяца. Если вам 45 лет и старше, обследование следует проводить ежегодно, даже при отсутствии симптомов. Что способствует развитию диабета второго типа? Избыточный вес и ожирение, особенно в области живота. Малоподвижный образ жизни. Генетическая предрасположенность: наличие диабета у близких родственников. Нездоровое питание с переизбытком сладостей, быстрых углеводов и насыщенных жиров. Гестационный диабет у женщин во время беременности или рождения ребенка с весом более 4 кг. Поликистоз яичников у женщин. Как питаться во избежание диабета? Ориентируйтесь на продукты с низким гликемическим индексом (ГИ) : Это еда, которая медлительно увеличивает уровень глюкозы в крови. Примеры: нежирное мясо, рыба, яйца, кисломолочные продукты, большинство овощей (капуста, кабачки, зелень), ягоды, лимон, гречка, овсянка, цельнозерновой хлеб. Рацион обогащенный полезными веществами: Витамин C (цитрусовые, брокколи), омега-3 (рыба, лен), магний (орехи, бобовые), витамины группы B. Режим питания: Ешьте 2–3 раза в день. Между приёмами пищи пейте теплую воду с лимоном. Перекусы ограничивайте до полезных вариантов: хлеб с отрубями, творог, овощные салаты. Контроль глюкозы: Используйте глюкометр для мониторинга уровня сахара натощак и через 1–2 ч после еды. Для точной диагностики обращайтесь в лабораторию. Правильно готовьте еду: Варите, тушите, запекайте. Избегайте жарки, чтобы уменьшить количество насыщенных жиров. Продукты, резко повышающие уровень глюкозы: Сладкие напитки, включая пакетированные соки.

Белый хлеб, печенье, пирожные, сладости.

Смузи из сладких фруктов (например, бананов). Что еще помогает избежать диабета? Контроль веса: поддерживайте здоровый индекс массы тела. Физическая активность: 30-60 минут в день (ходьба, танцы, спорт). Качественный сон: 7-8 часов в сутки. Профилактический прием метформина (по рекомендации врача) для нормализации уровня глюкозы и уменьшения инсулинорезистентности. Регулярный мониторинг состояния здоровья, сбалансированное питание и активный образ жизни являются основными факторами, которые помогают предотвратить диабет.