І це не розмарин. Ця потужна трава може сприяти росту волосся

Яка рослина допоможе волоссю

Потужний адаптоген, женьшень тисячоліттями використовувався для покращення загального здоров’я. Експерти стверджують, що корінь може знизити рівень цукру в крові та боротися із запаленням, а дослідження показали, що він може допомогти зняти стрес і покращити імунну функцію.

Одне дослідження показало, що корінь може допомогти людям впоратися з хронічною втомою, а інше продемонструвало, що женьшень позитивно впливає на пам’ять і когнітивні здібності.

А нове дослідження виявило ще одну перевагу суперкореню - він сприяє росту волосся!

Попередні дослідження показали, що люди з алопецією, які приймали екстракт червоного женьшеню перорально, мали підвищену густоту волосся.

Спираючись на це дослідження, останні дослідження, опубліковані в Journal of Medicinal Food, показують, що екстракт червоного женьшеню може сприяти росту волосся в культивованих волосяних фолікулах людини.

Чому женьшень корисний для волосся?

"Женьшень є універсальним і потужним інгредієнтом, який може значно покращити здоров’я волосся", - сказав Аніл Шарма, практикуючий лікар і провідний експерт з відновлення волосся.

Ключові активні сполуки женьшеню, такі як гінзенозиди, покращують кровообіг шкіри голови. Це посилення кровообігу живить волосяні фолікули, стимулюючи їхню активність і сприяючи міцнішому та здоровішому росту волосся.

І червоний, і білий корінь походять з одного виду, азіатського женьшеню. Корінь змінює колір залежно від тривалості росту та способу обробки.

Червоний женьшень зазвичай отримують з коренів, яким принаймні 6 років. Його характерний яскраво-червоний відтінок зумовлений процесом консервації, який використовується для продовження терміну зберігання рослини.

Так виглядає корінь женьшеню (фото: pixabay.com)

На додаток до посилення кровообігу та росту волосся, женьшень багатий амінокислотами, які стимулюють вироблення кератину та допомагають відновити пошкоджені пасма.

Шарма зазначив, що регулярне вживання женьшеню може покращити текстуру волосся, збільшивши блиск і одночасно зменшивши ламкість. У той же час природні антимікробні властивості женьшеню сприяють здоров’ю шкіри голови, захищаючи шкіру голови та волосяні фолікули від стресових факторів навколишнього середовища, таких як забруднення, УФ-промені та вільні радикали.