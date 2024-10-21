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І це не молоко. Додайте всього продукт в раціон і він зміцнить ваші кістки

Фото: Що треба їсти для зміцнення кісток (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Доктор розказав про єдину їжу, яку ви повинні їсти, щоб уникнути остеопорозу та покращити щільність кісткової тканини.

Про який продукт мова, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лікаря Пітера Дінгера.

Що треба знати про остеопороз?

Понад 200 мільйонів людей у світі борються з остеопорозом, станом, який значно послаблює кістки. Останні дані Міжнародного фонду остеопорозу свідчать про те, що в усьому світі кожна третя жінка старше 50 років і кожен п’ятий чоловік колись страждатимуть від остеопоротичних переломів.

Остеопороз - це медичний стан, який послаблює кістки, роблячи їх крихкими та більш імовірними для ламання.

Він розвивається повільно протягом кількох років і часто діагностується лише тоді, коли падіння або раптовий удар спричиняє перелом (перелом) кістки.

Доктор Пітер Дінгер, відомий в мережі як drpeterdinglephd, часто дає поради щодо здоров’я своїм 138 800 підписникам.

У нещодавньому відео він наголосив на важливості включення певних продуктів у свій раціон для "нарощування щільності кісток". Так, експерт радить включати в свій раціон чорнослив.

"Чорнослив — це їжа номер один для здоров’я, ні, це не молоко, це не молочні продукти. Пробіотики та здоров’я кишечника мають вирішальне значення, але єдиний продукт, який виділяється, -  це сушені сливи", - сказав лікар.

Насправді було показано, що сушені сливи не просто зупиняють остеопороз, але й повертають його назад і фактично збільшують мінеральну щільність кісток.

 

 

Раніше ми писали про 5 найкращих видів зелені, які треба їсти українцям.

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