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И это не молоко. Добавьте всего один продукт в рацион и он укрепит ваши кости

Фото: Что нужно есть для укрепления костей (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Доктор рассказал о единственной пище, которую вы должны есть во избежание остеопороза и улучшить плотность костной ткани.

О каком продукте идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok врача Питера Дингера.

Что нужно знать об остеопорозе?

Более 200 миллионов человек в мире борются с остеопорозом, состоянием, значительно ослабляющим кости. Последние данные Международного фонда остеопороза свидетельствуют о том, что во всем мире каждая третья женщина старше 50 лет и каждый пятый мужчина будут когда-нибудь страдать от остеопоротических переломов.

Остеопороз - это медицинское состояние, ослабляющее кости, делая их хрупкими и более вероятными для ломки.

Он развивается медленно в течение нескольких лет и часто диагностируется только тогда, когда падение или внезапный удар приводит к перелому (перелому) кости.

Доктор Питер Дингер, известный в сети как drpeterdinglephd, часто дает советы по здоровью своим 138 800 подписчикам.

В недавнем видео он отметил важность включения определенных продуктов в свой рацион для "наращивания плотности костей". Да, эксперт советует включать в свой рацион чернослив.

"Чернослив - это еда номер один для здоровья, нет, это не молоко, это не молочные продукты. Пробиотики и здоровье кишечника имеют решающее значение, но единственный выделяемый продукт - это сушеные сливы", - сказал врач.

На самом деле было показано, что сушеные сливы не просто останавливают остеопороз, но возвращают его обратно и фактически увеличивают минеральную плотность костей.

 

 

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