І це не ходьба. Найкраща вправа, яку має робити кожен старше 60 років

Дослідження показали, що певна фізична активність може знизити ризик падінь, а також недоумства та інсульту. І це зовсім не ходьба чи катання на велосипеді.

Про яку вправу мова, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Яку вправу треба робити людям 60+

Регулярне плавання може допомогти вирішити низку проблем зі здоров’ям, з якими ми стикаємося, коли нам за 60 і більше років, таких як біль у суглобах і зниження когнітивних функцій.

Дослідження також показали, що занурення у воду може допомогти знизити ризик падіння, що часто виникає з віком. Але що робить плавання таким корисним?

Чому плавання таке корисне?

В дослідженні стверджується, що за півгодини плавання брасом можна спалити більше калорій, ніж за той самий проміжок часу, якщо пробігти 5 км.

"Я думаю, що люди недооцінюють, наскільки корисним є плавання як вправа, тому що ви зовсім не пітнієте", - розповіла хірург-ортопед Скарлетт МакНеллі.

Плавання дуже добре тренує ваше тіло, одночасно захищаючи ваші суглоби.

Нові дослідження також показали, що плавання зменшує остеопороз, падіння та переломи, оскільки натяг м’язів на кістки зміцнює кістки.

Раніше вважалося, що для цього потрібні фізичні вправи.

Плавання знижує артеріальний тиск, збільшує об’єм легенів і гнучкість, покращує сон і знижує ризик деменції та інсульту на 30%, а також діабету 2 типу на 40%.

Експерти Університету Уоріка також вважають плавання одним із найкращих видів спорту для літніх людей.