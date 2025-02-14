И это не ходьба. Лучшее упражнение, которое должен делать каждый старше 60 лет
Исследования показали, что определенная физическая активность может снизить риск падений, а также слабоумия и инсульта. И это вовсе не ходьба или катание на велосипеде.
О каком упражнении речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
Какое упражнение надо делать людям 60+
Регулярное плавание может помочь решить ряд проблем со здоровьем, с которыми мы сталкиваемся, когда нам за 60 и более лет, таких как боль в суставах и снижение когнитивных функций.
Исследования также показали, что погружение в воду может помочь снизить риск падения, часто возникающий с возрастом. Но что делает плавание таким полезным?
Почему плавание так полезно?
В исследовании утверждается, что за полчаса плавания брассом можно сжечь больше калорий, чем за тот же промежуток времени, если пробежать 5 км.
"Я думаю, что люди недооценивают, насколько полезно плавание как упражнение, потому что вы совсем не потеете", - рассказала хирург-ортопед Скарлетт МакНелли.
Плавание очень хорошо тренирует ваше тело, одновременно защищая ваши суставы.
Новые исследования также показали, что плавание уменьшает остеопороз, падения и переломы, поскольку натяжение мышц на кости укрепляет кости.
Ранее считалось, что для этого нужны физические упражнения.
Плавание снижает артериальное давление, увеличивает объем легких и гибкость, улучшает сон и снижает риск деменции и инсульта на 30%, а также диабета 2 типа на 40%.
Эксперты Университета Уорика также считают плавание одним из лучших видов спорта для пожилых людей.
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