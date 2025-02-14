ua en ru
Пт, 14 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

И это не ходьба. Лучшее упражнение, которое должен делать каждый старше 60 лет

Пятница 14 февраля 2025 09:32
UA EN RU
И это не ходьба. Лучшее упражнение, которое должен делать каждый старше 60 лет Фото: Какое физическое упражнение надо выполнять людям 60+ (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Исследования показали, что определенная физическая активность может снизить риск падений, а также слабоумия и инсульта. И это вовсе не ходьба или катание на велосипеде.

О каком упражнении речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Какое упражнение надо делать людям 60+

Регулярное плавание может помочь решить ряд проблем со здоровьем, с которыми мы сталкиваемся, когда нам за 60 и более лет, таких как боль в суставах и снижение когнитивных функций.

Исследования также показали, что погружение в воду может помочь снизить риск падения, часто возникающий с возрастом. Но что делает плавание таким полезным?

Почему плавание так полезно?

В исследовании утверждается, что за полчаса плавания брассом можно сжечь больше калорий, чем за тот же промежуток времени, если пробежать 5 км.

"Я думаю, что люди недооценивают, насколько полезно плавание как упражнение, потому что вы совсем не потеете", - рассказала хирург-ортопед Скарлетт МакНелли.

Плавание очень хорошо тренирует ваше тело, одновременно защищая ваши суставы.

Новые исследования также показали, что плавание уменьшает остеопороз, падения и переломы, поскольку натяжение мышц на кости укрепляет кости.

Ранее считалось, что для этого нужны физические упражнения.

Плавание снижает артериальное давление, увеличивает объем легких и гибкость, улучшает сон и снижает риск деменции и инсульта на 30%, а также диабета 2 типа на 40%.

Эксперты Университета Уорика также считают плавание одним из лучших видов спорта для пожилых людей.

Вам будет интересно узнать в какое время суток лучше всего ходить в спортзал.

Ранее мы рассказывали, можно ли тренироваться на голодный желудок.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье
NEWS
Россияне ночью ударили дроном по укрытию на ЧАЭС: Зеленский показал видео
Россияне ночью ударили дроном по укрытию на ЧАЭС: Зеленский показал видео