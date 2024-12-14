Пара одружилася і розлучилася 12 разів за 40 років: для чого вони це робили

Пара з Австрії за 40 років встигла 12 разів одружитися і стільки ж розлучитися. У середньому кожен шлюб тривав три роки й пара знову приходила до розлучення. Але виявилося, що це було не неймовірне та занадто емоційне кохання. Причина була зовсім в іншому.

Для чого пара майже 40 років одружувалась та розлучалася кожних три роки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Bild.

Все почалося ще у 1981 році - жінка втратила свого чоловіка і почала отримувати пенсію вдови. А за рік вона зустріла другого чоловіка, який на декілька років від неї молодший.

У 1988 році відбулося розлучення і причиною було вказано "невиправний розпад" шлюбу через роботу чоловіка далекобійником.

Згодом пара знову зійшлася та офіційно оформила свої стосунки - одружилася. А за три роки - знову розлучилася. І так тривало майже 40 років - вони одружувалися 12 разів і стільки ж розлучалися.

З'ясувалося, що "солодка парочка" скористалася лазівкою в австрійському законодавстві - якщо вдова знову виходить заміж, то отримує компенсацію у розмірі 27 тисяч євро за те, що під час другого шлюбу їй припиняється виплата пенсії вдови.

Однак щоразу, коли пара розлучалася, закон дозволяв поновити виплати жінці, як вдові. І при кожному наступному шлюбі вдова так само мала право знову подати на компенсацію у розмірі 27 тисяч євро.

Це тривало десятиліттями й дозволило парі отримати з пенсійної схеми 326 000 євро.

Після останнього одруження, 73-річна жінка та її партнер, зробили помилку. Вони у 12 раз подали на виплату компенсації, але отримали відмову. Тоді парочка звернулася до суду, а Верховний суд Австрії не просто відхилив їхню справу, а ще й почав розслідування.

Тепер пару звинувачують у великому шахрайстві. Їх чекає суд та покарання. А слідчі зібрали чималу доказову базу.

Вони виявили, що пара насправді ніколи не розлучалася і всі ці роки спокійно жила разом. Сусіди та родичі розповіли, що вони ділили побут та ліжко, та й взагалі усі про них думали, що у них "зразковий шлюб".

І найцікавіше - останнє, 12 розлучення, влада визнавати відмовилася, тому пара зараз перебуває у законному шлюбі.