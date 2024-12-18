И деньги взяла, и семью сохранила. Женщина ловко обманула любовницу мужа на немаленькую сумму

На юго-востоке Китая, в городке Шиши разгорелась целая судебная тяжба из-за мужчины. Женщина провернула авантюру, которая помогла ей и мужа удержать, еще и получить немалую сумму денег от любовницы.

Как женщина обманула любовницу мужа и сколько с нее получила, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на South China Morning Post.

Любовница заплатила законной жене 1,2 миллиона юаней (165 тысяч долларов) за то, что она согласится на развод и отпустит мужа. Но обиженная жена пообещала все сделать, взяла деньги у любовницы и... отказалась расторгнуть брак.

Мужчина по фамилии Хан женился на своей жене Ян в декабре 2013 года. В браке родилось двое детишек.

Впоследствии у Хана начался роман с коллегой по работе Ши, а в ноябре 2022 года любовница родила от него сына. Ши очень хотела официально оформить отношения с Ханом, поэтому и предложила законной жене вознаграждение за развод 2 миллиона юаней (280 тысяч долларов) при условии, что женщина сама инициирует развод.

Она отдала первую часть и фактически осталась ни с чем, потому что законная жена ее обманула. Разочарованная любовница подала в суд и потребовала возврата всей суммы с процентами. В иске она указала, что была "устная договоренность".

Но судья отклонил требования истицы и заявил, что платеж нарушает общественные и моральные нормы, а еще и общественный порядок.

При рассмотрении дела в суде выяснилось, что Хан, имея жену, потратил более 6 миллионов юаней (825 тысяч долларов) на любовницу. Юрист пояснил, что в таких случаях суд вряд ли станет на сторону третьей стороны.

"Любые значительные активы, приобретенные женатым мужчиной без согласия жены, считаются общей собственностью супругов. Жена имеет законное право требовать возврата своей доли от третьего лица", - пояснил правовед.

Поэтому Ян имеет право требовать треть средств, потраченных на любовницу, а ее муж может получить наказание за потенциальное двоеженство, поскольку он фактически имел семьи с двумя разными женщинами, и от каждой у него есть дети.