ru ua
Чт, 26 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"И это только начало": 19-летний парень сделал предложение своей 76-летней "подружке"

Новина українською →
Италия, Четверг 26 мая 2022 11:31
"И это только начало": 19-летний парень сделал предложение своей 76-летней "подружке" 19-летний итальянец встречается с пенсионеркой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

19-летний итальянец сделал предложение 76-летней пенсионерке, которая годится ему в бабушки. Он опубликовал ролик с признанием в любви к женщине, чем вызвал массу критики в свой адрес.

Об этом пишет The Mirror.

Как все началось

19-летний Джузеппе опубликовал в TikTok видео, где он предлагает руку и сердце своей немолодой избраннице. На ролике он стоит на одном колене и предлагает жениться своей 76-летней "подружке".

Также на фото он держит в руках более десятка огромных воздушных шаров в форме сердца и страстно целует свою даму. Видео, которое было просмотрено более 138 500 раз, он назвал "La nostra Promess", что означает в переводе наше обещание.

&quot;И это только начало&quot;: 19-летний парень сделал предложение своей 76-летней &quot;подружке&quot;

У парочки существенная разница в возрасте (milina_gatta/TikTok)

Что говорят подписчики

Несмотря на реакцию недоброжелателей, итальянец подписал серию фото "И это только начало". Ему все равно, что думают остальные.

Некоторые люди написали, что, вероятно, пенсионерка богата и "он хочет Sony PlayStation 5".

Сам Джузеппе уверен, что встретил настоящую любовь.

&quot;И это только начало&quot;: 19-летний парень сделал предложение своей 76-летней &quot;подружке&quot;

Джузеппе и его избранница (milina_gatta/TikTok)

Как мы ранее писали, британец взял к себе жить украинскую беженку, а потом сбежал с ней от жены.

Читайте также, боец с "Азовстали" сделал своей девушке предложение, находясь в самом аду.

Читайте РБК-Украина в Google News
свадьба
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество