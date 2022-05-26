"І це тільки початок": 19-річний хлопець зробив пропозицію своїй 76-річній "подружці"

19-річний італієць зробив пропозицію 76-річній пенсіонерці, яка годиться йому в бабусі. Він опублікував ролик з освідченням у коханні до жінки, чим викликав масу критики на свою адресу.

Про це пише The Mirror.

Як все почалося

19-річний Джузеппе опублікував в TikTok відео, де він пропонує руку і серце своєї немолодої обраниці. На ролику він стоїть на одному коліні і пропонує одружитися своїй 76-річній "подружці".

Також на фото він тримає в руках більше десятка величезних повітряних куль у формі серця і пристрасно цілує свою даму.

Відео, яке було переглянуто понад 138 500 разів, він назвав "La nostra Promess", що означає в перекладі нашу обіцянку.

У парочки істотна різниця у віці (milina_gatta / TikTok)

Що кажуть підписники

Незважаючи на реакцію недоброзичливців, італієць підписав серію фото "і це тільки початок". Йому все одно, що думають інші.

Деякі люди написали, що, ймовірно, пенсіонерка багата і "він хоче Sony PlayStation 5".

Сам Джузеппе впевнений, що зустрів справжнє кохання.

Джузеппе та його обраниця (milina_gatta / TikTok)