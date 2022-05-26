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"І це тільки початок": 19-річний хлопець зробив пропозицію своїй 76-річній "подружці"

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Італія, Четвер 26 травня 2022 11:31
"І це тільки початок": 19-річний хлопець зробив пропозицію своїй 76-річній "подружці" 19-річний італієць зустрічається з пенсіонеркою (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

19-річний італієць зробив пропозицію 76-річній пенсіонерці, яка годиться йому в бабусі. Він опублікував ролик з освідченням у коханні до жінки, чим викликав масу критики на свою адресу.

Про це пише The Mirror.

Як все почалося

19-річний Джузеппе опублікував в TikTok відео, де він пропонує руку і серце своєї немолодої обраниці. На ролику він стоїть на одному коліні і пропонує одружитися своїй 76-річній "подружці".

Також на фото він тримає в руках більше десятка величезних повітряних куль у формі серця і пристрасно цілує свою даму.

Відео, яке було переглянуто понад 138 500 разів, він назвав "La nostra Promess", що означає в перекладі нашу обіцянку.

&quot;І це тільки початок&quot;: 19-річний хлопець зробив пропозицію своїй 76-річній &quot;подружці&quot;

У парочки істотна різниця у віці (milina_gatta / TikTok)

Що кажуть підписники

Незважаючи на реакцію недоброзичливців, італієць підписав серію фото "і це тільки початок". Йому все одно, що думають інші.

Деякі люди написали, що, ймовірно, пенсіонерка багата і "він хоче Sony PlayStation 5".

Сам Джузеппе впевнений, що зустрів справжнє кохання.

&quot;І це тільки початок&quot;: 19-річний хлопець зробив пропозицію своїй 76-річній &quot;подружці&quot;

Джузеппе та його обраниця (milina_gatta / TikTok)

Як ми раніше писали, британець взяв до себе жити українську біженку, а потім втік з нею від дружини.

Читайте також, боєць з "Азовсталі" зробив своїй дівчині пропозицію, перебуваючи в самому пеклі.

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