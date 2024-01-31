"Діагноз виявили під час ВЛК". У Києві лікарі врятували пацієнта із рідкісною вадою серця

Що відомо про операцію

"Наш пацієнт - 33-річний Денис Панасюк з Одеси. Така вада в основному оперується у ранньому віці. Проте Денис взагалі дізнався про свій діагноз випадково, коли проходив ВЛК. Хоча у перші місяці життя чоловік переніс операцію з приводу відкритої артеріальної протоки. На жаль, тоді цей синдром не вдалося побачити", - діляться історією медики.

Синдром ALCAPA характеризується аномальним відходженням лівої коронарної артерії від легеневої артерії.

"Але кожна вада має ще й свої особливості. У нашого пацієнта тільки передньоміжшлуночкова артерія відходила від легеневої артерії, а огинаюча відходила звичайно", - пояснюють лікарі.

Вони додають, що це відходження було на досить великій відстані від аорти, куди потрібно було пересаджувати цю коронарну артерію.

"Тому потрібно було вирішувати - виконувати пряму реплантацію цієї коронарної артерії чи робити операцію Takeuchi. І правильне рішення можна було прийняти тільки під час операції. Вирішили залишити перший спосіб", - говорять хірурги.

Зараз пацієнт почувається добре і вже виписався додому, де на нього чекає кохана дружина і маленька донечка, а ще робота інженера-інструктора.

"Завжди радіємо, коли наші пацієнти стають здоровими", - кажуть в Інституті імені М. Амосова.

Додамо, що синдром Бланда-Уайта-Гарланда - вада, яка зустрічається приблизно в 1 випадку на 300 тисяч новонароджених. Без оперативного лікування тривалість життя пацієнтів із цим синдромом невелика, більшість з них помирає раптово через розвиток тяжкої ішемії міокарда або через рефрактерну до лікування серцеву недостатність.