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Операція на серці за допомогою робота: в Україні провели унікальне втручання (фото)

Львів, Вівторок 30 січня 2024 15:26
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Операція на серці за допомогою робота: в Україні провели унікальне втручання (фото) В Україні провели операцію за допомогою робота (фото: facebook.com/1tmolviv)
Автор: Юлія Гаюк

Українські лікарі вперше провели унікальну операцію на серці. Особливість полягає в тому, що медикам "допомагав" робот.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.

Яку хворобу вдалося подолати

Минулого року в 44-річного Сергія з Волині виявили стенокардію. Спочатку йому призначили медикаментозне лікування, яке на певний час допомогло.

Проте за кілька місяців Сергієві стало гірше.

"Я мав настільки пекучий біль і задишку, що не міг піднятися на третій поверх. Про фізичні навантаження взагалі забув. Я навіть не міг допомогти дружині донести важкі пакети від магазину до машини - це вже було мені не під силу", - розповідає він.

Операція на серці за допомогою робота: в Україні провели унікальне втручання (фото)Операція на серці за допомогою робота: в Україні провели унікальне втручання (фото)

Сергій звернувся до лікарів у передінфарктному стані (фото: facebook.com/1tmolviv)

У Лікарні Святого Пантелеймона медики встановили діагноз - ішемічна хвороба серця. На момент звернення одна із головних артерій у серці Сергія була звужена аж на 80%. Тобто кровопостачання цією судиною було вже майже відсутнє.

Стан Сергія був передінфарктним, тому він потребував термінової операції на серці.

Як пройшла операція

Кардіохірурги ухвалили рішення оперувати Сергія за допомогою робота Da Vinci.

"Такий спосіб втручання має низку переваг: маленькі проколи замість великих розрізів, точність виконання та швидка реабілітація. Попри це, ще ніхто в Україні не виконував операцій на серці із застосуванням робота-хірурга", - пишуть на сторінці медзакладу.

Через чотири маленькі проколи кардіохірурги дісталися до серцевого м'яза, відділили артерію від волокон міокарда, звільнили судину і таким чином відновили повноцінне кровопостачання.

Операція тривала три години та минула успішно. На четверту добу Сергій поїхав додому без жодних скарг.

Операція на серці за допомогою робота: в Україні провели унікальне втручання (фото)

Перша операція за допомогою робота пройшла успішно (фото: facebook.com/1tmolviv)

"Наша команда дуже щаслива! Це був довгий шлях до проведення такого втручання, але ми впорались. І нині ми вже готуємось до наступного роботичного втручання на серці", - каже кардіохірург, який провів операцію, Роман Домашич.

Раніше ми розповідали, як лікарі у Львові вилікували рак четвертої стадії.

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