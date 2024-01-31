"Диагноз обнаружили во время ВВК". В Киеве врачи спасли пациента с редким пороком сердца

Что известно об операции

"Наш пациент - 33-летний Денис Панасюк из Одессы. Такой недостаток в основном оперируется в раннем возрасте. Однако Денис вообще узнал свой диагноз случайно, когда проходил ВВК. Хотя в первые месяцы жизни мужчина перенес операцию из-за открытого артериального протока. К сожалению, тогда этот синдром не удалось увидеть", - делятся историей медики.

Синдром ALCAPA характеризуется аномальным отхождением левой коронарной артерии от легочной артерии.

"Но каждый порок имеет еще и свои особенности. У нашего пациента только переднемежжелудочковая артерия отходила от легочной артерии, а огибающая отходила обычно", - объясняют врачи.

Они добавляют, что это отхождение было на достаточно большом расстоянии от аорты, куда нужно пересаживать эту коронарную артерию.

"Поэтому нужно было решать - выполнять прямую реплантацию этой коронарной артерии или делать операцию Takeuchi. И правильное решение можно было принять только во время операции. Решили оставить первый способ", - говорят хирурги.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписался домой, где его ждет любимая жена и маленькая дочь, а еще работа инженера-инструктора.

"Всегда радуемся, когда наши пациенты становятся здоровыми", - говорят в Институте имени М. Амосова.

Добавим, что синдром Бланда-Уайта-Гарланда - порок, который встречается примерно в 1 случае на 300 тысяч новорожденных. Без оперативного лечения продолжительность жизни пациентов с этим синдромом невелика, большинство из них умирает внезапно из-за развития тяжелой ишемии миокарда или из-за рефрактерной сердечной недостаточности.