Хвороби, які імітують інсульт: не переплутайте!
Частині пацієнтів, які надходять з діагнозом "гострий інсульт" ставлять інший діагноз. Проте симптоми бувають дуже схожі, тому важливо вміти їх виключати.
Про це розповіла лікар-невролог Анастасія Гончар.
За словами лікаря, у світі збільшилась кількість випадків, коли тромболізис (процес розчинення тромбу під впливом введеного в кров'яну систему ферменту) проводять пацієнтам в яких немає ішемічного інсульту через помилкову діагностику.
"Понад 6% тромболізисів в світі проводяться пацієнтам у яких немає гострого ішемічного інсульту", - пише медик.
За статистикою, хвороби-імітатори інсульту складають від 2 до 30% випадків звернення по швидкій.
Топ-5 імітаторів інсульту:
- Епілепсія
- Конверсійні розлади
- Мігрень
- Метаболічні енцефалопатії (гіпо/гіперглікемія, енцефалопатія Верніке)
- Пухлини ЦНС⠀
Зокрема, мігрень з аурою - кінцевий діагноз у більше ніж 1% пацієнтів, що оцінювались в відділенні невідкладної допомоги з підозрою на гострий ішемічний інсульт.
Що може наштовхнути подумати про інший діагноз, аніж інсульт:
- нижчий бал за шкалою NIHSS
- тотальна афазія без геміпарезу
- пацієнт молодого віку, частіше жіночої статі, без факторів ризику
- пацієнт з діагностованим раніше психічним розладом
- мігрень в анамнезі
- епілепсія в анамнезі
Щодо немігренозних станів, які помилково приймали за інсульт - це абсцес головного мозку, доброякісне пароксизмальне позиційне запаморочення, вестибулярний нейроніт, метастази в головний мозок.
Раніше ми писали, що треба робити по 20 хвилин на день, щоб запобігти інсульту, інфаркту і діабету.
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